Asia oriental se prepara para el tifón Bavi, uno de los más poderosos en los últimos años

Se trata de una de las tormentas más poderosas de los últimos años. Amenaza con azotar a China, Japón y Taiwán mientras las autoridades ya establecieron el estado de alerta.

El sector oriental del continente asiático se prepara para la llegada del tifón Bavi , considerado una de las tormentas más poderosas de los últimos años. En paralelo, una serie de deslizamientos de tierra, una consecuencia directa del fenómeno, causaron la muerte de al menos 15 personas en el sur de Filipinas. Además, amenaza con azotar a otros países de la región como China , Japón y Taiwán .

Bavi es capaz de alcanzar hasta 1.000 km en su punto más ancho —una distancia equivalente al ancho de Francia— y avanza por el Pacífico en dirección a Taiwán, con la posibilidad de provocar fuertes lluvias en el norte y el este, así como en una cadena de islas remotas de Japón, antes de tocar tierra en el sureste de China durante este sábado.

Debido al peligro potencial del fenómeno, se cancelaron decenas de vuelos y se suspendieron las clases en las escuelas de toda la región. Los estantes de los supermercados están vacíos, ya que los residentes priorizaron el abastecimiento de las provisiones .

Por otro lado, en la isla filipina de Mindanao , varias familias quedaron sepultadas durante la noche por deslizamientos de tierra y los equipos de rescate continúan buscando a los desaparecidos . Según las autoridades, las lluvias, de moderadas a intensas, continuarán azotando algunas zonas del país durante todo el fin de semana .

En paralelo, las autoridades taiwanesas advirtieron que Bavi podría provocar hasta un metro de lluvia y el Ministerio de Defensa sostuvo que unos 29.000 soldados se encuentran en estado de alerta para colaborar en las labores de socorro. La Administración Meteorológica Central de Taiwán expresó a Reuters que Bavi se convertirá en la tormenta de mayor tamaño que haya azotado la isla desde 1987 .

Debido al peligro potencial del fenómeno, algunos supermercados están vacíos de mercadería por el abastecimiento de provisiones. BBC

Al otro lado del estrecho, China también advirtió de un "impacto significativo" del tifón, que podría desplazarse hacia el norte tras azotar la provincia suroriental de Fujian. "El gran tamaño y la abundante energía de Bavi implican que sus restos y las bandas de lluvia exteriores podrían desplazarse desde las provincias de Jiangsu y Anhui hacia la región del mar de Bohai", declaró el director del Instituto de Asuntos Públicos y Ambientales Ma Jun.

A su vez, las provincias del norte, que tienen "menos experiencia" en el manejo de tifones en comparación con el sur, deberían "reforzar los preparativos", advirtió. En Japón, los residentes de las remotas islas Sakishima también se encuentran en estado de máxima alerta mientras varias aerolíneas cancelaron vuelos en la región. Tal es el caso de Japan Airlines, que suspendió más de 100 para el viernes y el sábado, afectando a cerca de 20.000 pasajeros.

Un incendio forestal en España dejó al menos 12 muertos, más de 50 heridos y cientos de evacuados

Un incendio forestal azotó a Almería, España, y dejó al menos 12 muertos, más de 50 heridos y cientos de evacuados. También se registró la desaparición de 23 personas. El hecho sucedió la tarde de este jueves y se desplegó un gran operativo que incluyó 150 bomberos y cinco camiones cisternas.

Entre las víctimas se encuentran mayormente ciudadanos extranjeros y un español, luego de que ignoraran las instrucciones de permanecer en sus alojamientos. Las llamas se propagaron por una zona boscosa cerca de la localidad turística de Los Gallardos, según explicó el responsable de emergencias de Andalucía, Antonio Sanz.

Los habitantes de varios barrios fueron evacuados ante la emergencia y, en algunos casos, fueron derivados para atención hospitalaria. Sanz expresó que las autoridades habían ordenado a la población que permaneciera en sus hogares y que las muertes parecían haberse producido cuando algunas personas decidieron intentar evacuar en sus vehículos.