El Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires aprobó la rendición de gastos de San Miguel + Seguir en









El Concejo Deliberante ya había sancionado su aprobación por ordenanza el año pasado. Se trata de uno de los pocos municipios bonaerenses con superávit fiscal.

San Miguel es uno de los pocos municipios de Buenos Aires con superávit fiscal, es decir que recauda más de lo que gasta. El orden y equilibrio de sus cuentas es uno de los puntos altos de la gestión que conduce Jaime Méndez.

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En ese marco, el Tribunal de Cuentas de la Provincia aprobó en las últimas semanas la rendición de cuentas del ejercicio 2024 y no le imputó cargos al gobierno municipal.

Con la rendición de cuentas cada municipio muestra cuánto dinero ingresó (por tasas, impuestos y coparticipación) y en qué se usó (obras, programas y proyectos de las distintas áreas y otros gastos).

En el caso de San Miguel, históricamente se mantiene un buen equilibrio fiscal, que le permite desenvolverse correctamente en momentos delicados de la economía en general.

En efecto, el Concejo Deliberante del distrito ya había aprobado la misma rendición de cuentas en una sesión realizada en mayo del año pasado, con 14 votos afirmativos.