Intendente cuestionó salario municipal y "mandó" a trabajar a las mujeres

No fue la mejor declaración. Y en consecuencia se armó un revuelo local. Juan Miguel Nosetti, intendente de Salliquelló, uno de los siete distritos bonaerenses que no responde al Frente de Todos ni a Juntos por el Cambio, otorgó un aumento del 7 por ciento a los trabajadores municipales y, en consecuencia, otorgó una entrevista con una radio local (FM Oasis) para hablar sobre el alcance y la importancia de dicha medida. Sin embargo, las cosas no salieron según lo esperado.