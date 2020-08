Capitán Chascomús: quién es el superhéroe al que Kicillof felicitó en sus redes

Chascomus.jpg El dibujo de Kicillof que el autor le hizo llegar con el primer ejemplar.

El creador, conocido artísticamente como Sebartex, tiene 36 años y desde hace varios calendarios lleva adelante distintos talleres de dibujo para chicos. Encerrado en su estudio como parte de la pandemia que impacta en su ciudad, como en el mundo, decidió dejar de posponer la posibilidad de avanzar en la creación de un personaje que tiene como objetivo concientizar sobre la ecología y preservar el medio ambiente.

“El personaje tiene bondad en el corazón y va aprendiendo. Se sacrifica por los demás para impedir un daño socioambiental sin entender mucho del tema. Y eso tiene mucho que ver con lo que pasa con la mayoría de las personas. El problema con la contaminación es por ignorancia. La gente no toma conciencia del efecto de nuestras acciones. La idea es que personaje vaya pasando por una etapa de aprendizaje para que la gente se sienta identificada”, asegura Iribarren, en diálogo con Ámbito.

Capitan.jpg El personaje principal aún no reveló sus poderes.

En el primer número, el autor muestra el primer día de trabajo del personaje principal, quien es transportista para una corporación multinacional que se instaló hace poco en Chascomús y que tiene fines espurios. Hasta el intendente Javier “Chapa” Gastón tiene un cameo a la hora de atender a la prensa luego del accidente que da vida a la saga. “Es importante que personas como Sebastián se animen y abran el camino para futuros artistas locales”, aseguró el jefe comunal massista.

Más allá de las menciones políticas, la historieta no tiene un fin partidario. Pero tratándose de Chascomús era difícil hacer mención al expresidente Raúl Alfonsín, quien también aparecerá dibujado por el autor en el próximo número. “La ciudad es conocida por la laguna y por Alfonsín. Es una de las pocas figuras políticas que no genera grandes antinomias en un momento de tanta polarización”, comenta Iribarren.

Alfonsin.jpg Alfonsín aparece como otro héroe local.

Alfonsín no es el único personaje de la ciudad que aparecerá en el comic. El superhéroe, que todavía no develó sus poderes, contará con la ayuda de otros chascomucenses como el tenista Carlos Berlocq, el actor Rodrigo Noya, el maratonista Luis Molina y el exarquero Gastón “Gato” Sessa quien desde hace algunos años se instaló en la ciudad a criar caballos. “Hablé con ellos y a todos les gustó la idea. Con Sessa me reuní un par de veces. Va a tener un caballo muy particular”.

Sessa.jpg El Gato Sessa será uno de los aliados del Capitán Chascomús.

Sobre la importancia de crear un superhéroe local en tiempos en los que Marvel y DC copan las grandes pantallas, Iribarren sostiene que “en la Argentina siempre tuvimos grandes historietistas. Somos el país con más historia de historieta de América latina. Desde Cazador para atrás, tenemos una gran cantidad de nombres de lujo y autores como Solano López, Oesterheld y Breccia. Hoy hay cientos que laburaron para todo el mundo”. Y agrega que “en Estados Unidos y Japón invierten mucho. Bancan una industria. Si Argentina tuviese esa banca de guita podría generar mucho ya que hay mucho talento”.

Berlocq.jpg Charly Berlocq será otro de los fieles compañeros del protagonista.

Para cerrar, Iribarren fantasea con la idea de llevarla al cine. “Vivo a dos cuadras de la laguna y la zona donde ocurre el accidente de donde se desprende el cómic. Cada vez que paso trato de imaginarme la forma más barata de filmar esa escena para así poder llegar a más gente”.

Para conocer Capitán Chascomús ingresá aquí