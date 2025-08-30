La Plata fue reconocida como el municipio más sólido financieramente y transparente de la Argentina

Los resultados, elaborados por la consultora Fix SA, fueron presentados por el intendente Julio Alak. La capital bonaerense comparte puesto con la ciudad de Mendoza.

La ciudad fue calificada como el municipio más sólido financieramente y transparente de la Argentina.

La ciudad de La Plata fue calificada como el municipio más sólido financieramente y transparente de la Argentina. Los resultados fueron presentados por el intendente Julio Alak y abren la posibilidad de financiar proyectos clave, favoreciendo un desarrollo urbano sostenible.

Alak presentó este viernes en el Salón Dorado del Palacio Municipal los resultados del relevamiento realizado por la consultora Fix SA, afiliada a Fitch Ratings , una de las entidades más prestigiosas en el análisis de riesgo crediticio a nivel global.

De esta manera, La Plata volvió a ocupar un lugar destacado al otorgarle a la Municipalidad la calificación A- a largo plazo y A2 a corto plazo en administración financiera, posicionándola como el municipio mejor calificado del país.

Este logro ubica a la capital bonaerense en el primer lugar a nivel nacional: lidera el ranking en la categoría de largo plazo, por encima de Mendoza, Rosario, Río Cuarto y Comodoro Rivadavia. A la par, comparte el primer puesto en la de corto plazo junto a la ciudad de Mendoza.

"Estamos felices de compartir esta buena noticia. Acá hay un plan financiero, que forma parte de un plan de gestión que pasa por tener orden, del territorio, de los espacios públicos y de la economía", sostuvo Alak, acompañado por el secretario de Hacienda y Finanzas del Municipio, Marcelo Giampaoli .

Asimismo, aseguró que "eso permitirá generar una ciudad que recupere su calidad de vida" y enfatizó: "Somos el municipio que mejor calificación tiene; vamos a permanecer en esta línea y el orden debe ser un valor que debemos implementar desde el Estado, más allá del gobierno de turno".

El relevamiento remarca que se alcanzó un orden administrativo y fiscal durante los últimos 20 meses, en comparación con la situación de la Comuna a fines de 2023, con un déficit mensual de más de $1.200 millones, una deuda acumulada que superaba los $21.000 millones y una calificación de 0 en transparencia.

Frente a la crisis heredada, la gestión de Alak impulsó un plan integral de recuperación que en 2024 redujo casi un 50% la planta de personal, incorporó control biométrico en 93 dependencias clave y ordenó las cuentas con auditoría interna y externa.

Desde el año pasado, además, se alcanzó un superávit operativo histórico, con un incremento sostenido de la recaudación propia que por primera vez superó la coparticipación. Por su parte, el ausentismo se redujo drásticamente y los salarios se recompusieron por encima de la inflación.

Solidez fiscal para atraer inversiones

A la distinción de Fix SA se le suma la obtenida en el Índice de Transparencia y Visibilidad (ITV) de la filial bonaerense de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).

Cabe recordar que La Plata ya había obtenido la nota máxima de la entidad —por entonces denominada Duff & Phelps— en 1999, aunque con un esquema de evaluación distinto al actual.