Guiño de Kicillof a intendentes: leasing y apertura de casi 100 actividades

Durante la presentación, Kicillof explicó que la línea ofrece financiación en hasta 48 cuotas y está destinada especialmente para comprar bienes que permitan enfrentar la pandemia, como ambulancias, equipamiento de salud, maquinaria para construcción, vehículos para uso municipal y bienes de capital.

Por su parte, Cuattromo, detalló que cuenta con un período de gracia de 3 meses para el pago de canones desde la firma del contrato y se financiará hasta el 100% del valor de los bienes a adquirir.

“Con el aval del Ministerio de Hacienda, vamos a ordenar las solicitudes para que el procedimiento sea en el menor tiempo posible y puedan acceder a la compra de maquinaria o equipamiento. Así promovemos además que los sectores productivos puedan también reactivarse”, agregó el Gobernador.

Durante la reunión, los intendentes realizaron consultas específicas sobre los alcances, el sistema de leasing y los pasos administrativos para su acceso.

Más distritos flexibles

Paralelamente y a diferencia de lo que sucede en el AMBA, algunos distritos de la provincia de Buenos Aires comienzan a normalizar sus comercios y actividades y poco a poco salen del parate producido por el aislamiento social obligatorio. En total son 92 actividades que la provincia flexibilizó en distritos como Bolívar, Navarro, Colón, Tordillo, Ramallo, Patagones, Monte Hermoso, Coronel Pringles, Pergamino, Salto, Bragado, Rivadavia, y Chivilcoy.

Así, la provincia de Buenos Aires atraviesa una nueva etapa con una mayor apertura en el interior y la continuidad de estrictos controles y pocas excepciones en el conurbano. Al respecto, Kicillof aseguró que no aceptará "presiones" para flexibilizar el aislamiento porque prefiere ser criticado "por ser cuidadoso, que lamentar no haberlo sido".

Si bien en el Gran Buenos Aires se permitió el reinicio de algunas actividades comerciales y la salida de niños exclusivamente para acompañar a sus padres en compras barriales, continúa restringido el transporte público y las actividades de esparcimiento en calles y plazas.

Kicillof reiteró que "en el Gran Buenos Aires la situación es distinta que en el interior de la provincia" y advirtió: "el que no lo entienda y quiera presionar con abrir todo pone en riesgo a los demás; no importa si es muy rígido el aislamiento, hay que permitir actividades siempre y cuando no pongan en riesgo la vida".

El gobernador bonaerense aclaró que "si cambia la situación epidemiológica habrá que volver para atrás con las autorizaciones” y opinó que "el éxito hasta ahora tuvo que ver con el trabajo coordinado" entre quienes tienen responsabilidades de gobierno, "más allá de los signos políticos, para poder dar certezas a la ciudadanía".