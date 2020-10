Mano a mano con el intendente del último distrito bonaerense sin casos de Covid-19

Adolfo Alsina es uno de los distritos con menos habitantes de los 135 municipios bonaerenses. Su nombre es menos conocido que su ciudad cabecera: Carhué, donde todos los años veranean más de 20 mil personas. Sin embargo, hay un hecho concreto que marcó a la región para siempre. Allí se encuentra Villa Epecuén, el pueblo que fue arrasado por el agua en 1985 por la creciente del lago al que debe su nombre. Hoy, de hecho, sus ruinas son uno de los lugares más elegidos por los turistas como parte de un circuito de pueblos fantasmas.

Con el verano cerca, la preocupación a nivel local pasa justamente en cómo serán los protocolos para reactivar la segunda actividad más importante de la región después de la agrícola ganadera. Es que los prestadores llevan siete meses sin trabajar y la situación resulta insostenible.

“La pregunta habitual es qué pasa si alguien se contagia acá. Quien se va a hacer cargo. Esto lo hablamos con el gobernador Axel Kicillof y con el ministro de Producción y Turismo Augusto Costa. Y es algo que nos preocupa porque el virus mismo es un interrogante. Pero todavía no tenemos una respuesta concreta ya que es algo sobre lo que están trabajando. Se habla de un pasaporte turístico, de un sello sanitario, pero no se sabe si van a estar todos. Si va a hacer una apertura escalonada. Todavía no está muy claro”, asegura Andrés. Y agrega que “todos somos conscientes de que en algún momento va a llegar el virus, pero debemos seguir con las campañas de prevención y de concientización porque se nota cierto relajo. Y en eso mucho tienen que ver las buenas temperaturas”.

Y en relación a cómo es gestionar un distrito sin casos, pero con más de 210 de cuarentena, el intendente de 37 años (uno de los tres más jóvenes de la Provincia) sostiene que “desde acá pudimos reducir las tasas municipales y algunas incluso se eliminaron. Pero tuvimos en un primer momento una caída del 50 por ciento de la recaudación que hoy ya es de un 20 por ciento”. Y suma que, por suerte, el diálogo con la Nación y la Provincia es fluido. La pandemia intensificó la comunicación más allá de los colores políticos. Hoy el contacto es permanente. Es cierto que la pandemia retrasó todo y que teníamos otras prioridades pero también mostró la empatía y la solidaridad de la gente”.

A modo de ejemplo, Andrés cuenta que antes de comenzar la cuarentena el distrito estaba trabajando en la ampliación del Hospital San Martín con fondos de Provincia. “Teníamos un 63% hecho, pero los fondos se demoraron y los vecinos colaboraron con 7 millones de pesos para armar un área destinada a pacientes de Covid que, por suerte, aún no tuvimos que utilizar”.

Andrés, que llegó a la intendencia en 2019, luego de ser 8 años secretario de Turismo, mira el vaso lleno y deja en claro que “nosotros entendemos que esta situación también nos sirve como promoción porque sabemos que el turista le va a prestar atención a cuáles son los distritos donde mejor está la situación epidemiológica. Y ahí sabemos que podemos lograr algo que sume a sabiendas de que no estamos exentos de esta situación”.