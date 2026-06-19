San Isidro lleva la Municipalidad a las casas: funcionarios se reúnen con vecinos para atender reclamos barriales

El programa “La Municipalidad en tu casa” ya realizó 10 encuentros desde abril, con la participación de más de 130 vecinos de distintos barrios. Ante la buena respuesta, el Municipio anunció que desde agosto hará una reunión por semana.

San Isidro lanzó “La Municipalidad en tu casa”, un programa que reúne a funcionarios y vecinos en domicilios particulares para atender reclamos barriales.

El Municipio de San Isidro puso en marcha un nuevo esquema de cercanía con los vecinos a través del programa “La Municipalidad en tu casa”, una iniciativa que busca llevar a los funcionarios directamente a los barrios para escuchar reclamos, consultas y propuestas de mejora sin intermediarios.

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Desde su lanzamiento, el 8 de abril, ya se realizaron 10 encuentros en distintas localidades del distrito, con la participación de más de 130 vecinos. Las reuniones se desarrollaron en casas particulares de San Isidro centro, Bajo de San Isidro, Santa Rita, Martínez, Las Lomas, Beccar, Boulogne y Bajo Boulogne.

El formato es simple: vecinos reunidos en una vivienda, con autoridades municipales sentadas en la misma mesa para escuchar problemas concretos de cada zona. La propuesta apunta a descentralizar la gestión y acelerar respuestas sobre temas cotidianos como bacheo, luminarias, poda, higiene urbana, seguridad, movilidad y recolección de residuos.

Ante la respuesta de la comunidad, el Municipio confirmó que desde agosto el programa intensificará su frecuencia y pasará a realizar un encuentro por semana.

Cada reunión tiene una duración aproximada de una hora y cuarto. Antes del encuentro, los vecinos proponen los temas que quieren tratar y, a partir de ese temario, el Municipio convoca a los funcionarios de las áreas correspondientes.

De las reuniones participan secretarios municipales, equipos técnicos y delegados de cada zona, con el objetivo de dar respuestas en el momento o dejar registrados los pedidos para su seguimiento posterior.

“Nuestra prioridad es romper con la burocracia de los escritorios y gestionar desde el territorio”, destacaron desde el Municipio.

Desde la administración local explicaron que el objetivo es acercar la gestión municipal a las casas de los vecinos y generar un espacio de diálogo directo. “Necesitamos escuchar de primera mano lo que pasa en cada cuadra para dar respuestas más rápidas y eficientes”, señalaron fuentes oficiales.

Seguridad y Ojos en Alerta

La seguridad también forma parte central de los encuentros.

Sobre el final de cada reunión, un moderador municipal realiza una breve capacitación sobre el programa Ojos en Alerta, el sistema de prevención ciudadana que permite a los vecinos reportar situaciones sospechosas mediante herramientas tecnológicas conectadas con el centro de monitoreo.

La iniciativa busca reforzar la participación comunitaria en tareas de prevención y mejorar la comunicación entre los vecinos y el sistema de seguridad municipal.

Cómo participar del programa

La elección de las casas no depende del Municipio, sino de los propios vecinos.

Quienes quieran recibir una reunión deben inscribirse a través del sitio web oficial de la comuna. En el formulario digital pueden postular su vivienda, proponer una fecha tentativa, detallar los temas que quieren abordar y estimar la cantidad de vecinos que participarán del encuentro.

Luego, el equipo municipal coordina la logística y define la presencia de las áreas involucradas según los temas planteados.