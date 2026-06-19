La "inversioneta": el original metódo del Banco Provincia para acercar las inversiones al hincha argentino durante el Mundial

Banco Provincia lanzó una iniciativa que usa la analogía del fútbol para explicar inversiones de manera accesible. A través de tres perfiles, defensor, mediocampista y delantero, busca desmitificar las finanzas y la toma de decisiones inteligentes a quienes dan sus primeros pasos como inversores.

Banco Provincia lanzó una iniciativa que utiliza la analogía del fútbol para explicar inversiones financieras de manera simple.

Banco Provincia volvió a innovar en educación financiera con una propuesta que conecta de manera directa con la cultura popular: presentó la “inversioneta”, un enfoque original que traduce el mundo de las inversiones al lenguaje del fútbol para explicar, de forma simple y cercana, cómo armar estrategias financieras inteligentes.

La iniciativa se presentó en una nueva edición del programa Rico en Data , el ciclo de educación financiera de Banco Provincia conducido por el periodista Juani Velcoff y la economista Cande Botto. El programa se realiza desde el estudio audiovisual de la entidad y se emite por Radio Provincia.

La idea central es que invertir no se reduce a elegir un producto aislado, sino a conformar un equipo equilibrado capaz de responder a distintos escenarios económicos —como la inflación, la devaluación o el riesgo país— , de la misma manera en que un director técnico organiza a su plantel según el rival.

La propuesta fue desarrollada por Matías Méndez , especialista del Centro de Inversiones de la banca pública bonaerense, quien toma como referencia el estilo de Lionel Scaloni y la “Scaloneta” para explicar cómo construir un portafolio adaptada al perfil de cada persona.

El perfil conservador se asemeja a un equipo que prioriza el orden y la solidez defensiva. Los defensores son los productos de inversión de bajo riesgo, que priorizan la seguridad por sobre la rentabilidad. Su principal objetivo es garantizar el resultado en el arco propio, lo que en términos financieros significa resguardar el capital y minimizar los riesgos. En esta analogía, los productos de inversión que ocupan el arco y la línea defensiva son:

Fondos comunes de inversión de liquidez inmediata (como Raíces 24/7| Ahorro pesos), que permiten suscribir y rescatar dinero en cualquier momento, con rendimientos diarios.

que permiten suscribir y rescatar dinero en cualquier momento, con rendimientos diarios. Plazo fijo tradicional , que ofrece previsibilidad.

, que ofrece previsibilidad. Plazo fijo UVA , que protege contra la inflación.

, que protege contra la inflación. Fondos en dólares conservadores (como Raíces Ahorro Dólares), orientados a quienes buscan estabilidad en moneda extranjera.

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El mediocampo: el equilibrio entre riesgo y rentabilidad

El perfil moderado propone un juego más equilibrado, similar a los mediocampistas que combinan solidez con momentos de ataque, cómo Enzo Fernández. No se trata solo de proteger el capital, sino también de hacerlo crecer. Quienes adoptan esta estrategia aceptan cierto nivel de volatilidad y comienzan a incorporar instrumentos de mediano plazo, como:

Letras de la Provincia de Buenos Aires , que ofrecen tasas competitivas en plazos relativamente cortos.

, que ofrecen tasas competitivas en plazos relativamente cortos. Fondos comunes orientados a proyectos de infraestructura o inversión, que permiten cubrirse frente a variaciones en el tipo de cambio o la inflación.

En este esquema, el equipo sabe cuándo defender y cuándo avanzar. Se diversifican las opciones y se amplía el abanico de posibilidades, buscando mejores rendimientos sin asumir riesgos extremos.

La delantera: arriesgar para ir a buscar el resultado

El perfil agresivo se identifica con los jugadores ofensivos, los delanteros. Aquí el objetivo es maximizar ganancias, aun sabiendo que el camino puede tener altibajos. Este tipo de inversor tolera la volatilidad y entiende que el rendimiento puede variar en el corto plazo, perseverando y manteniendo su posición en el largo plazo. Entre las alternativas más representativas aparecen:

Acciones de empresas , que convierten al inversor en accionista.

, que convierten al inversor en accionista. CEDEARs , que permiten invertir en compañías internacionales.

, que permiten invertir en compañías internacionales. Obligaciones negociables , emitidas por empresas.

, emitidas por empresas. Fondos de renta variable o en dólares, orientados a mayores rendimientos.

En esta formación, el equipo juega en campo rival y busca constantemente el arco contrario, asumiendo que el riesgo es parte del juego.

Los rivales a vencer: inflación y tipo de cambio

Así como en el fútbol hay partidos difíciles, en el mundo financiero también existen desafíos constantes. La inflación, el tipo de cambio y la incertidumbre económica son algunos de los principales “rivales” que enfrentamos. Para ello, la clave está en elegir instrumentos adecuados: activos ajustados por inflación, inversiones atadas al dólar o estrategias que prioricen el corto plazo según el contexto.

Más allá del perfil de cada inversor, el concepto que atraviesa toda la “inversioneta” es la importancia de diversificar. Al igual que un equipo necesita jugadores en todas las posiciones, una estrategia financiera sólida requiere combinar diferentes instrumentos.

No se trata de evitar el partido, sino de jugarlo con inteligencia, adaptándose a cada escenario. En ese sentido, invertir es también dirigir un equipo: tomar decisiones, anticipar movimientos y buscar siempre el mejor resultado posible.

Con esta analogía, Banco Provincia propone acercar las finanzas a la vida cotidiana, demostrando que no es necesario ser un experto ni contar con grandes sumas de dinero para empezar a invertir. Como en el fútbol, lo importante es entender el juego y animarse a entrar a la cancha.