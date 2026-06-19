El vicepresidente de EEUU J.D Vance canceló su viaje a Suiza para encontrarse con la delegación iraní. En ese sentido, tras la ofensiva israelí, se abre una nueva incertidumbre sobre el futuro de las conversaciones.

El vicepresidente de EEUU J.D. Vance canceló su viaje programado a Suiza para el encuentro por el acuerdo firmado con Irán , una decisión que conllevó también el aplazo de las conversaciones con la nación persa. La decisión se dio luego de una serie de ataques registrados en Líbano de parte de Israel .

La cancelación de los planes de ambas naciones generó una nueva incertidumbre sobre el futuro de las conversaciones. Las negociaciones también podrían complicarse por la escalada registrada por Líbano, tras una ofensiva israelí sobre objetivos del grupo terrorista Hezbolá que dejó un saldo de 18 muertos por ataques aéreos, indicaron las autoridades libanesas.

Israel pone en jaque el acuerdo entre EEUU e Irán con mortíferos ataques a Líbano

El memorando de entendimiento firmado esta semana por Irán y EEUU dejó para el futuro el debate sobre el programa nuclear iraní, entre otros temas delicados, lo que le dio a las partes 60 días para alcanzar un acuerdo duradero o prorrogar el acuerdo provisional.

Los preparativos para el inicio de las conversaciones técnicas en la ciudad suiza de Buergenstock estaban muy avanzados cuando Vance anunció este jueves que había desistido de asistir, según informaron dos fuentes a Reuters. El jueves por la mañana, una fuente de Teherán afirmó que su principal negociador, Mohammad Baqer Qalibaf, no tenía previsto asistir.

EEUU e iran (1) Los preparativos para el inicio de las conversaciones técnicas en Suiza estaban muy avanzados cuando Vance anunció la cancelación de su viaje.

El acuerdo provisional exige que EEUU, Irán y sus aliados declaren la finalización inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano. Por otro lado, la nación persa mostró su disposición a iniciar conversaciones técnicas después de que el acuerdo de esta semana extendiera un frágil alto el fuego por al menos 60 días.

La delegación estadounidense estaba lista para partir una vez que se ultimaran los planes para las conversaciones, según un portavoz de la Casa Blanca en un comunicado el jueves por la noche. No obstante, aclaró que "la logística de estas negociaciones nunca fue sencilla ni predecible".

Irán EEUU El acuerdo provisional exige que EEUU, Irán y sus aliados declaren la finalización inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano. APFD

Un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores suizo indicó que las conversaciones se habían pospuesto y que Suiza seguía dispuesta a facilitarlas, y que los trabajos preparatorios pertinentes continuaban. Los funcionarios estadounidenses también sostuvieron que celebrarían una ceremonia formal de firma del acuerdo en Suiza, pero la cartera de Exteriores de Irán puso en duda el plan, calificándolo de innecesario después de que los presidentes de ambos países firmaran el pacto.

Israel atacó Líbano y desafía el alto el fuego acordado entre EEUU e Irán

Israel realizó nuevos ataques en Líbano y puso en tensión el alcance del acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que busca frenar las operaciones militares en ese frente. Medios internacionales reportaron bombardeos y ataques con drones en distintas zonas del país, mientras crece la presión sobre el Gobierno de Benjamin Netanyahu.

La ofensiva se produjo horas después de que el primer ministro israelí defendiera la permanencia de tropas en la denominada “zona de seguridad” en el sur libanés. Durante la inauguración de una carretera en el bloque de asentamientos de Gush Etzion, en la Cisjordania ocupada, Netanyahu sostuvo que no habrá retirada mientras Israel considere que persisten amenazas contra sus comunidades del norte.

Además, el vicepresidente estadounidense JD Vance advirtió a Israel por eventuales acciones contra Hezbollah en Líbano, en medio de las dudas sobre la fragilidad del acuerdo regional.