SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
19 de junio 2026 - 09:53

Mundial 2026, EN VIVO: Brasil va sin Neymar, Paraguay necesita ganar, EEUU abre la jornada ante Australia y chocan Marruecos con Escocia

Sin Neymar, Brasil enfrenta a Haití en una jornada de duelos clave

Sin Neymar, Brasil enfrenta a Haití en una jornada de duelos clave

Por

La actividad mundialista se lleva a cabo este viernes con cuatro encuentros que comenzaron a definir el futuro de varios seleccionados en la fase de grupos.

La fase de grupos del Mundial 2026 continúa con la segunda fecha, con cuatro partidos que serán clave pensando en el pase a la siguiente ronda para varios equipos. Después de una primera jornada cargada de sorpresas, goleadas y partidos muy parejos, las selecciones empiezan a jugar con la calculadora en la mano, ya que un triunfo puede dejarlas a un paso de los 16avos de final, mientras que una derrota puede complicar seriamente sus aspiraciones.

Hoy será el turno de Brasil ante Haití, y necesita ganar tras haber empatado en el debut. No estará el astro Neymar, cuya participación en el Mundial de momento es una incógnita. Por su parte, Marruecos se medirá con Escocia, líder del grupo.

Además, juega EEUU, uno de los anfitriones, que buscará el triunfo ante Australia para meterse en 16vos. Por el mismo grupo, Paraguay enfrentará a Turquía en busca de tres puntos que lo mantengan con vida.

La actividad ayer comenzó con el duelo entre República Checa y Sudáfrica por el Grupo A que culminó en empate 1 a 1. Más tarde, Suiza le ganó 4 a 1 a Bosnia y Herzegovina por el Grupo B. Luego fue el turno de Canadá, que firmó su primer triunfo mundialista tras aplatsar por 6-0 a Qatar.

La jornada se cerró con uno de los partidos -en los papeles- más atractivos del día: el cruce entre México y Corea del Sur, que no tuvo mucho juego y todo se definió con un 1-0 en favor de los del "Vasco" Aguirre.

Live Blog Post

Cómo se pronuncia correctamente Cristiano Ronaldo: el video viral que sorprendió a los fanático

Un registro oficial de la selección de Portugal reveló la forma real de decir los nombres de sus jugadores y dejó en evidencia errores comunes entre los seguidores.

cristiano

En la previa del Mundial 2026, un video difundido por la selección de Selección de Portugal se volvió viral en redes sociales por un motivo inesperado: la correcta pronunciación de los nombres de sus futbolistas. La iniciativa, pensada para transmisiones internacionales, terminó generando sorpresa entre los fanáticos, especialmente por el caso de Cristiano Ronaldo.

Leé la nota completa.

Live Blog Post

México venció a Corea del Sur, se clasificó y aseguró el primer puesto de su grupo

México dio otro paso firme en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Javier Aguirre derrotó 1-0 a Corea del Sur en Guadalajara, consiguió su segunda victoria consecutiva y se aseguró la clasificación a los dieciseisavos de final como líder del Grupo A, cuando todavía resta una fecha para el cierre de la fase inicial.

Después del triunfo 2-0 ante Sudáfrica en el debut, el entrenador realizó tres modificaciones en la formación inicial. Edson Álvarez reemplazó al suspendido César Montes, mientras que Jorge Sánchez y Luis Romo ingresaron por decisión táctica.

A diferencia de lo ocurrido en el partido inaugural, el conjunto mexicano no logró imponer condiciones con claridad durante la primera etapa. Corea del Sur manejó levemente más la posesión y el encuentro llegó al descanso sin goles, en medio de algunos silbidos de los hinchas locales.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Canadá aplastó a Qatar con un 6-0, sumó su primer triunfo mundialista y quedó a un paso de los dieciseisavos

Canadá consiguió este miércoles su primera victoria en el Mundial 2026 y lo hizo de manera contundente. El conjunto anfitrión goleó 6-0 a Qatar en Vancouver, sumó tres puntos clave para la clasificación y quedó como líder del Grupo B, aunque la jornada también estuvo marcada por la grave lesión de Ismaël Koné.

Jonathan David canada qatar
Con un triplete, Jonathan David fue el gran héroe de Canadá frente a Qatar.

Con un triplete, Jonathan David fue el gran héroe de Canadá frente a Qatar.

Con este resultado, el local quedó como líder del Grupo B y dio un paso importante hacia los dieciseisavos de final. Además, la amplia diferencia de goles le permitió sacar ventaja en una zona que se había complicado tras la goleada conseguida por Suiza ante Bosnia y Herzegovina. Ahora, los locales definirán el primer puesto del grupo frente al seleccionado suizo.

Leé la nota completa

Live Blog Post

La impactante lesión de Ismaël Koné en Canadá vs Qatar

El partido entre Canadá y Qatar por la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026 contó con unos de los momentos más impactantes del certamen. El futbolista canadiense Ismaël Kone tuvo que dejar la cancha tras una durísima lesión que seguramente lo deje afuera de los próximos encuentros.

La acción se produjo a los 50 minutos del segundo tiempo luego de una entrada de Assim Madibo que, a simple vista, parecía una jugada más del partido. Sin embargo, las consecuencias fueron fatales. El futbolista qatarí fue expulsado y se mostró visiblemente conmocionado por la situación de su rival, mientras que los jugadores de ambos equipos formaron un cerco humano para permitir la rápida atención médica del lesionado.

video lesion kone

La impactante lesión de Ismaël Koné.

En un primer momento, los futbolistas canadienses reaccionaron con furia por la dura infracción sobre Koné. Sin embargo, al advertir la gravedad de la lesión y la conmoción que generó en los jugadores de Qatar, los ánimos se calmaron rápidamente. La preocupación se apoderó del estadio y varios futbolistas no pudieron contener las lágrimas.

Live Blog Post

Tim Payne ya fue presentado en Olimpia: el jugador que conquistó las redes ya tiene nuevo club

Tim Payne olimpia

La irrupción de Tim Payne en el Mundial 2026 ya tiene una consecuencia concreta en su carrera. El lateral derecho de la selección de Nueva Zelanda fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Olimpia de Paraguay y se incorporará al equipo una vez finalice su participación en la Copa del Mundo.

El defensor de 32 años disputará además la Copa Sudamericana con el conjunto paraguayo, por lo que podría cruzarse con River en una de las próximas fases del certamen continental.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Suiza goleó a Bosnia en un partidazo y se encamina hacia la clasificación

Johan Manzambi - SUiza
Johan Manzambi, el héroe suizo en la tarde de Los Ángeles

Johan Manzambi, el héroe suizo en la tarde de Los Ángeles

Suiza le ganó 4 a 1 a Bosnia y Herzegovina en uno de los partidos más frenéticos del Mundial 2026, sin contar el primer tiempo, en el que ambos no se sacaron diferencias. En el medio, hubo un expulsado, un penal y un desahogo suizo para colocarse primera en el grupo B.

Ambos equipos no pudieron batir las vallas de los arqueros en el primer tiempo, aunque los suizos fueron los que tomaron la iniciativa. Dan Ndoye fue el encargado de tomar la lanza y mandarse al ataque, aunque sin efectividad de cara al arco. Mientras que los bosnios se replegaron atrás e intentaron buscar el primer gol de contragolpe, aunque no resultó como lo esperaban.

En la segunda parte, ninguno decidió hacer cambios y el ritmo del partido también continuó igual. Suiza siguió protagonizando el encuentro y Ndoye lo demostró a los 56 minutos con un remate de chilena que fue atajado por Nikola Vasilj. Seis minutos más tarde, el arquero de Bosnia volvió a vestirse de héroe, esta vez para atajarle un gran cabezazo a Breel Embolo.

Recién a los 74 minutos, Johan Manzambi, quién había ingresado hace unos minutos, aprovechó un rebote dentro del área y remató violentamente de volea para marcar el primer gol del partido para los suizos.

A los 80´ fue expulsado Tarik Muharemovi para los bosnios y Suiza comenzó a funcionar como una máquina: a los 84 minutos Rubén Vargas marcó el 2 a 0 tras un remate al palo derecho del arquero de los Dragones, y el mismo goleador asistió a Manzambi para que anote el 3 a 0 y el doblete para su cuenta personal.

El final también fue un vaivén de emociones: a los 93 minutos, Ermin Mahmi capturó un rebote en el área chica y marcó el descuento para Bosnia, pero tres minutos después, Amar Memic cometió penal en el área de los bosnios y Granit Xhaka lo cambió por gol para cerrar el partido 4 a 1 y escalar a la primera posición del grupo B.

Leé la nota completa

Live Blog Post

República Checa anotó el gol más rápido del Mundial 2026, pero no le alcanzó y empató con Sudáfrica

@ceskarepre_cz republica cheva vs sudafrica
Sudáfrica lo empató sobre el final con un gol de penal de Teboho Mokoena.

Sudáfrica lo empató sobre el final con un gol de penal de Teboho Mokoena.

República Checa anotó este jueves el gol más rápido del Mundial 2026 en el empate 1 a 1 ante Sudáfrica en Atlanta por la segunda fecha del Grupo A. Ambos equipos mantienen viva su chance de clasificación a los 16avos de final.

Checos y sudafricanos llegaban obligados tras haber perdido en sus respectivos debuts y terminaron repartiendo puntos en un encuentro parejo que se resolvió recién en los minutos finales.

El conjunto europeo golpeó rápido y se puso en ventaja a los seis minutos de juego. Tras una buena acción colectiva, Michal Sadílek definió con precisión para marcar el 1-0 a los cinco minutos y encaminar un partido que, en principio, se presentaba favorable para los checos.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Colombia goleó a una dura Uzbekistán en su estreno mundialista

Daniel munoz colombia uzbekistan

Colombia derrotó a Uzbekistán en su debut en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo goleó 3 a 1 en el estadio Azteca y sumó tres puntos clave en el Grupo K.

Desde el comienzo, el conjunto cafetero asumió el protagonismo y buscó imponer condiciones ante un rival que apostó a replegarse cerca de su área y salir rápido de contragolpe.

Leé la nota completa

Te puede interesar

Otras noticias