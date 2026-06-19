Mundial 2026, EN VIVO: Brasil va sin Neymar, Paraguay necesita ganar, EEUU abre la jornada ante Australia y chocan Marruecos con Escocia

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Suiza goleó a Bosnia en un partidazo y se encamina hacia la clasificación

Johan Manzambi - SUiza Johan Manzambi, el héroe suizo en la tarde de Los Ángeles

Suiza le ganó 4 a 1 a Bosnia y Herzegovina en uno de los partidos más frenéticos del Mundial 2026, sin contar el primer tiempo, en el que ambos no se sacaron diferencias. En el medio, hubo un expulsado, un penal y un desahogo suizo para colocarse primera en el grupo B.

Ambos equipos no pudieron batir las vallas de los arqueros en el primer tiempo, aunque los suizos fueron los que tomaron la iniciativa. Dan Ndoye fue el encargado de tomar la lanza y mandarse al ataque, aunque sin efectividad de cara al arco. Mientras que los bosnios se replegaron atrás e intentaron buscar el primer gol de contragolpe, aunque no resultó como lo esperaban.

En la segunda parte, ninguno decidió hacer cambios y el ritmo del partido también continuó igual. Suiza siguió protagonizando el encuentro y Ndoye lo demostró a los 56 minutos con un remate de chilena que fue atajado por Nikola Vasilj. Seis minutos más tarde, el arquero de Bosnia volvió a vestirse de héroe, esta vez para atajarle un gran cabezazo a Breel Embolo.

Recién a los 74 minutos, Johan Manzambi, quién había ingresado hace unos minutos, aprovechó un rebote dentro del área y remató violentamente de volea para marcar el primer gol del partido para los suizos.

A los 80´ fue expulsado Tarik Muharemovi para los bosnios y Suiza comenzó a funcionar como una máquina: a los 84 minutos Rubén Vargas marcó el 2 a 0 tras un remate al palo derecho del arquero de los Dragones, y el mismo goleador asistió a Manzambi para que anote el 3 a 0 y el doblete para su cuenta personal.

El final también fue un vaivén de emociones: a los 93 minutos, Ermin Mahmi capturó un rebote en el área chica y marcó el descuento para Bosnia, pero tres minutos después, Amar Memic cometió penal en el área de los bosnios y Granit Xhaka lo cambió por gol para cerrar el partido 4 a 1 y escalar a la primera posición del grupo B.

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