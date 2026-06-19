Mundial 2026, EN VIVO: Brasil va sin Neymar, Paraguay necesita ganar, EEUU abre la jornada ante Australia y chocan Marruecos con Escocia

La fase de grupos del Mundial 2026 continúa con la segunda fecha, con cuatro partidos que serán clave pensando en el pase a la siguiente ronda para varios equipos. Después de una primera jornada cargada de sorpresas, goleadas y partidos muy parejos, las selecciones empiezan a jugar con la calculadora en la mano, ya que un triunfo puede dejarlas a un paso de los 16avos de final, mientras que una derrota puede complicar seriamente sus aspiraciones.
Cómo se pronuncia correctamente Cristiano Ronaldo: el video viral que sorprendió a los fanático
Un registro oficial de la selección de Portugal reveló la forma real de decir los nombres de sus jugadores y dejó en evidencia errores comunes entre los seguidores.
En la previa del Mundial 2026, un video difundido por la selección de Selección de Portugal se volvió viral en redes sociales por un motivo inesperado: la correcta pronunciación de los nombres de sus futbolistas. La iniciativa, pensada para transmisiones internacionales, terminó generando sorpresa entre los fanáticos, especialmente por el caso de Cristiano Ronaldo.