La madre de Lionel Messi aceptó las disculpas de Florencia Peña tras la fake news

Según reveló Yanina Latorre, Celia Cuccittini se habría comunicado con la actriz y le habría hecho llegar un mensaje conciliador luego del escándalo.

Celia y Florencia en un encuentro en Rosario en 2024.

La polémica generada por la fake news sobre la supuesta muerte de Jorge Messi sumó un capítulo que puede ser el principio del fin de una situación que tomó por asalto los medios y las redes sociales.

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Según reveló Yanina Latorre , Celia Cuccittini , madre de Lionel Messi , se habría comunicado con Florencia Peña y le habría hecho llegar un mensaje conciliador luego del escándalo que generó la difusión de la fake news.

De acuerdo con la información brindada por la conductora a través de sus redes sociales, la madre del capitán de la Selección Argentina habría decidido aceptar las disculpas de la actriz y dejado en claro que no cree que haya actuado con mala intención al replicar la información errónea.

"Celia le dijo que acepta sus disculpas, que sabe que no lo hizo de mala fe, que la respeta y la admira" , contó Yanina Latorre sobre la conversación que habría mantenido la familia Messi con Flor Peña tras la fuerte repercusión del caso.

Según la panelista, la madre del astro rosarino también expresó su deseo de encontrarse personalmente con la actriz cuando la situación se calme.

"Le dijo que espera que puedan tomar un café juntas", reveló Latorre, en una frase que sorprendió a muchos luego de los días de tensión que vivió la familia Messi por la falsa noticia que circuló en distintos medios y redes sociales.

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La información llega en un contexto especialmente sensible, luego de que Florencia Peña reconociera públicamente su error al confirmar al aire la supuesta muerte de Jorge Messi, una noticia que rápidamente fue desmentida y que generó una fuerte ola de críticas.

Tras el episodio, la conductora pidió disculpas públicamente y asumió su responsabilidad por haber difundido una información sin verificar. Incluso anunció su salida de Luzu TV, donde aseguró sentirse parte del error cometido.