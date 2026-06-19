Los polémicos intercambios de tuits entre Javier Milei y Adrián Ravier: "Carece de velocidad mental"

El Presidente y el nuevo vocero presidencial tuvieron idas y vueltas llamativos en las redes sociales. El diputado pampeano es el encargado de reemplazar a Manuel Adorni.

La designación de Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial sacó a la luz una serie de cruces públicos con Javier Milei , que durante años cuestionó con dureza al economista en redes sociales . Apenas se conoció el nombramiento, dirigentes opositores y usuarios de X comenzaron a rescatar publicaciones en las que el actual Presidente descalificaba a quien ahora será uno de los principales encargados de comunicar las decisiones del Gobierno.

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Entre quienes difundieron esos antecedentes estuvo la diputada de Unión por la Patria , Teresa García , quien recordó mensajes publicados por Milei en 2018, cuando mantenía fuertes diferencias académicas y doctrinarias con Ravier.

En una de aquellas publicaciones, el entonces economista libertario escribió: “Diego, el caso del excelentísimo Dr. Ravier es la combinación del uso de la falacia del hombre de paja , poco rigor académico por sus falencias matemáticas que llevan a que sea inconsistente en sus afirmaciones y contaminación emocional en las críticas. Da mucha pena...”.

Los cuestionamientos no quedaron allí. En otros intercambios, Milei apuntó directamente contra la capacidad de Ravier para participar de debates públicos.

“Ravier carece de velocidad mental para ser parte de un debate de TV. Es lento y poco formado. Mirás sus videos y tarda mucho tiempo para dar argumentos básicos. Eso denota además poco conocimiento. De hecho es flojo en microeconomía y matemáticas y se nota mucho”, escribió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/991710577125986304&partner=&hide_thread=false Ravier carece de velocidad mental para ser parte de un debate de TV. Es lento y poco formado. Mirás sus vídeos y tarda mucho tiempo para dar argumentos básicos. Eso denota además poco conocimiento. De hecho es flojo en microeconimía y matemáticas y se nota mucho. — Javier Milei (@JMilei) May 2, 2018

En otro mensaje de la misma época, el hoy Presidente sostuvo que el economista realizaba “papelones propios de un amateur” y cuestionó sus posiciones sobre distintos temas económicos.

La disputa también incluyó diferencias respecto de la interpretación de autores clásicos del liberalismo. Milei llegó a acusarlo de hablar sobre John Maynard Keynes sin haberlo leído adecuadamente y aseguró que Ravier cometía errores conceptuales recurrentes en sus análisis.

Las tensiones volvieron a aparecer en 2020, cuando Ravier defendió algunos aspectos de la gestión de Mauricio Macri y cuestionó ciertas posiciones libertarias. Milei respondió entonces calificándolo de “imbécil total”, “chanta” y “pésimo economista”, además de acusarlo de haber sido oficialista durante el gobierno de Cambiemos.

Ravier es el nuevo vocero presidencial

Pese a aquellos antecedentes, el Gobierno confirmó este viernes que Adrián Ravier reemplazará a Manuel Adorni como vocero presidencial, mientras que este último continuará desempeñándose como jefe de Gabinete. La decisión fue anunciada por el propio Adorni luego de una reunión realizada en la Quinta de Olivos junto a Milei.

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“Reunidos en Olivos con el Presidente de la Nación. Adrián Ravier será el nuevo vocero presidencial. Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido”, publicó el funcionario.

A continuación agregó: “Gran desafío por delante: serás la voz de quien está haciendo grande a la Argentina nuevamente. Fin”.

Quién es Adrián Ravier

Radicado en La Pampa y diputado nacional desde 2025, Ravier posee un perfil estrechamente vinculado al ámbito académico y a las corrientes liberales que el oficialismo reivindica como parte de su identidad ideológica.

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Es doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, además de licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y magíster en Economía y Administración de Empresas por ESEADE.

A lo largo de su carrera se especializó en la difusión de ideas asociadas a la Escuela Austriaca, la Escuela Clásica, la Escuela Escocesa, la Escuela de la Elección Pública y la Nueva Economía Institucional.

También desarrolló una extensa trayectoria docente en instituciones como la UBA, ESEADE, USAL, UCES, UCA y UNSTA, además de desempeñarse actualmente en la UCEMA y la Universidad Nacional de La Pampa.

Ravier es defensor del modelo económico

Durante los últimos años, Ravier se convirtió en uno de los economistas que respaldó públicamente el rumbo económico de la administración libertaria.

En distintas entrevistas rechazó la idea de que la Argentina atraviese una crisis económica y afirmó: “Lo que digo es que no hay crisis económica bajo ningún concepto. No hay recesión económica porque el PIB no está cayendo, está aumentando. No hay un derrumbe del empleo”.

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Además, destacó que la tasa de desempleo se mantiene en niveles históricamente bajos y atribuyó la recuperación de la actividad a las reformas impulsadas por el Gobierno.

Según su visión, los principales motores del crecimiento actual son la energía, la minería y la agroindustria, aunque también destacó el desempeño de los servicios profesionales exportables, la recuperación del mercado inmobiliario y el crecimiento del patentamiento de vehículos.

Esa mirada económica será ahora parte central de su tarea como vocero presidencial, un cargo desde el cual deberá explicar y defender diariamente las políticas de una gestión cuyo líder, años atrás, fue uno de sus críticos más severos.

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