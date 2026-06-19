Final Feliz: EEUU le dio la visa a la madre de Vozinha, figura de Cabo Verde ante España, y podrá viajar al Mundial 2026

El arquero, figura ante España, había lamentado la ausencia de su madre en el partido. El líder de los demócratas en el Congreso tomó nota y le pidió al Secretario de Estado, Marco Rubio que intervenga. La mujer podrá ver a su hijo ante Uruguay este domingo.

El gobierno de EEUU confirmó que la madre del arquero de la selección de Cabo Verde, Vozinha, podrá entrar al país y asistir al partido que su selección disputará el domingo frente a Uruguay por el Mundial 2026 . La novedad llega luego de que se conociera que la mujer no había podido acceder a la visa en medio de las restricciones del gobierno de Donald Trump.

El jugador caboverdeano fue una de las figuras descollantes de su seleccionado ante España en el debut mundialista. El partido finalizó 0 a 0, lo que fue visto como un triunfo para los africanos y desembocó en una catarata de críticas hacia los europeos, que llegan al Mundial como favoritos.

Terminado el partido, el arquero reveló ante la prensa que su madre no había podido obtener el visado para ingresar a Estados Unidos para acompañarlo en uno de los momentos más importantes de su carrera: Cabo Verde , y por tanto también Vozinha, disputan su primer Mundial de su historia.

La historia llegó al Congreso de EEUU. Hakeem Jeffries, líder de la bancada demócrata en la Cámara de Representantes, de raíces caboverdianas por parte de su familia materna, intervino en el caso para intentar facilitar el acceso a la visa de la mujer.

En ese marco, dio a conocer que se comunicó con el secretario de Estado, Marco Rubio, y con el Departamento de Estado, para encausar la situación y que, gracias a la buena disposición del funcionario republicano, la madre del arquero podrá ingresar al país.

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Thank you to Secretary Rubio, U.S. State Department officials, the government of Cabo Verde and FIFA for working together to make this happen. pic.twitter.com/JaWpSQuzb2 — Hakeem Jeffries (@RepJeffries) June 17, 2026

"El arquero estrella de Cabo Verde, Vozinha, y su madre se reunirán en Miami a tiempo para el partido del domingo. Gracias al secretario Rubio, a los funcionarios del Departamento de Estado de EE.UU., al gobierno de Cabo Verde y a la FIFA por trabajar juntos para hacer esto posible", dijo Jeffries.

"Gracias a una actuación épica el lunes de su portero, Josimar "Vozinha" Días, la selección nacional de fútbol de Cabo Verde sorprendió e inspiró al mundo al empatar con España en su debut en la Copa del Mundo", dijo Jeffries. Sin embargo, dijo que la alegría "se vio empañada cuando Vozinha reveló entre lágrimas que su madre no pudo presenciar la memorable actuación de su hijo debido a problemas con su visa".

Luego relató su contacto con Marco Rubio y el pedido al Departamento de Estado para que haga todo lo posible para asegurar que su madre pudiera asistir al próximo partido de Cabo Verde. "Es un privilegio anunciar que la madre de Vozinha podrá obtener una visa a tiempo para asistir al partido de este domingo contra Uruguay", reveló y afirmó: "Ninguna madre debería perderse la oportunidad de ver a su hijo hacer historia".

Este domingo, Cabo Verde enfrentará a Uruguay por la segunda fecha del Mundial 2026 y la madre del arquero podrá estar presente. El encuentro se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium.

Quién es Vozinha, el arquero de Cabo Verde que fue figura ante España

Josimar “Vozinha” Dias se convirtió en uno de los protagonistas de la primera fecha del Mundial 2026. El arquero fue clave para que Cabo Verde lograra un histórico empate 0-0 ante España y, además, desató un fenómeno en las redes sociales que evocó el recordado caso de Tim Payne, el neozelandés que ganó una inesperada popularidad entre los argentinos antes de la Copa del Mundo.

Antes del partido del lunes, Vozinha contaba con entre 40.000 y 50.000 seguidores en Instagram. Sin embargo, tras ser elegido MVP del encuentro, su cuenta oficial superó los 2 millones de seguidores en apenas unas horas y sigue sumando nuevos usuarios a gran velocidad.

Su explosión en las redes tuvo origen en una actuación sobresaliente frente a España. Recién cumplidos los 40 años, Vozinha se erigió como la gran figura del partido al sostener el empate ante una selección que monopolizó la posesión y acumuló llegadas de peligro.

El arquero es uno de los jugadores de mayor edad en esta edición del Mundial. Ya ha declarado que el nombre que aparece en su espalda tiene su origen en su infancia, cuando vivía en la isla de São Vicente, en Cabo Verde.

"El apodo viene de mis abuelos. Nunca viví con mis padres. Cuando nací, mi padre estaba en el ejército y mi madre siempre tuvo que trabajar para ganarse la vida. Así que siempre crecí con mis abuelos. En mi barrio, los chicos eran mucho mayores y yo siempre jugaba en la calle, donde me pegaban mucho", explicó al sitio web de la FIFA.