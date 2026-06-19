Selección argentina, EN VIVO: Lionel Scaloni recuperó a Paredes y a Tagliafico que podrían sumar minutos frente a Austria

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Messi va por nuevas marcas históricas en los Mundiales

Cada partido que disputa Lionel Messi en una Copa del Mundo le permite ampliar registros que parecen inalcanzables. El capitán de la Selección Argentina ya es el futbolista con más presencias en la historia de los Mundiales y, gracias al nuevo formato del torneo, tendrá la posibilidad de extender todavía más esa ventaja.

MESSI Messi puede seguir rompiendo récords. Archivo

Actualmente, el rosarino acumula 27 encuentros mundialistas, una cifra que lo ubica por encima de nombres históricos como Lothar Matthäus (25), Miroslav Klose (24) y Paolo Maldini (23).

Además de liderar la tabla de presencias, el capitán argentino domina otro apartado estadístico de enorme relevancia: el de minutos jugados en Mundiales.

Messi suma actualmente 2.300 minutos en cancha, una cifra construida a lo largo de seis participaciones mundialistas y que continúa creciendo con cada presentación de la Albiceleste.

La posibilidad de avanzar a las instancias decisivas del certamen le permitiría seguir aumentando ese registro y consolidarse todavía más como el futbolista con mayor tiempo acumulado en la historia de la competencia.