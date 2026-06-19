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19 de junio 2026 - 09:34

Selección argentina, EN VIVO: Lionel Scaloni recuperó a Paredes y a Tagliafico que podrían sumar minutos frente a Austria

Argentina se prepara para enfrentar a Austria.

Argentina se prepara para enfrentar a Austria.

Por AFA

La Selección argentina enfrentará el próximo lunes a un equipo intenso, con presión alta y figuras como David Alaba, Marcel Sabitzer y Marko Arnautovic.

La Selección argentina se entrenó el jueves por la tarde en Kansas y Lionel Scaloni ya comenzó a diagramar el equipo para el segundo compromiso de la Copa del Mundo frente a Austria. Luego de una jornada enfocada en tareas regenerativas tras la goleada ante Argelia, el cuerpo técnico incrementó la intensidad de los trabajos y realizó los primeros ejercicios tácticos de cara al próximo encuentro.

La práctica dejó dos certezas: Leandro Paredes y Nicolas Tagliafico están mejor y podrían sumar minutos el próximo lunes 22. El único futbolista que entreno diferenciado fue Gonzalo Montiel, no hizo trabajos en el campo de juego pero está bien. Fue apartado para dosificar cargas y hoy volverá a entrenarse con normalidad.

El próximo domingo 21, Lionel Scaloni hablará en conferencia de prensa en Dallas en el AT&T Stadium donde Argentina jugará al día siguiente.

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Messi va por nuevas marcas históricas en los Mundiales

Cada partido que disputa Lionel Messi en una Copa del Mundo le permite ampliar registros que parecen inalcanzables. El capitán de la Selección Argentina ya es el futbolista con más presencias en la historia de los Mundiales y, gracias al nuevo formato del torneo, tendrá la posibilidad de extender todavía más esa ventaja.

MESSI
Messi puede seguir rompiendo récords.

Messi puede seguir rompiendo récords.

Actualmente, el rosarino acumula 27 encuentros mundialistas, una cifra que lo ubica por encima de nombres históricos como Lothar Matthäus (25), Miroslav Klose (24) y Paolo Maldini (23).

Además de liderar la tabla de presencias, el capitán argentino domina otro apartado estadístico de enorme relevancia: el de minutos jugados en Mundiales.

Messi suma actualmente 2.300 minutos en cancha, una cifra construida a lo largo de seis participaciones mundialistas y que continúa creciendo con cada presentación de la Albiceleste.

La posibilidad de avanzar a las instancias decisivas del certamen le permitiría seguir aumentando ese registro y consolidarse todavía más como el futbolista con mayor tiempo acumulado en la historia de la competencia.

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Argentina puede asegurar el liderazgo del grupo: qué tiene que pasar

La Selección Argentina afrontará este lunes un partido clave frente a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. Luego del contundente triunfo por 3-0 sobre Argelia en el debut, el equipo de Lionel Scaloni quedó muy bien posicionado para avanzar a la próxima instancia y hasta podría garantizar de manera anticipada el primer puesto de la zona.

seleccion argentina messi de paul argelia
Argentina va contra Austria por el liderazgo del grupo.

Argentina va contra Austria por el liderazgo del grupo.

La Albiceleste llega con tres puntos y una diferencia de gol favorable, mientras que Austria también comenzó el torneo con una victoria al imponerse 3-1 sobre Jordania. Por eso, el duelo entre ambos seleccionados podría resultar determinante para definir el liderazgo del grupo.

Para asegurarse matemáticamente el primer lugar cuando todavía reste una fecha por disputarse, Argentina deberá cumplir con una combinación de resultados. El primer requisito es vencer a Austria en el encuentro que disputarán este lunes. De conseguirlo, el seleccionado nacional alcanzará los seis puntos y quedará muy cerca de sellar su clasificación.

Sin embargo, el triunfo por sí solo no alcanzará. Además, Argentina necesitará que Jordania no le gane a Argelia en el otro encuentro correspondiente a la segunda jornada del Grupo J. Si ese escenario se concreta, la Selección llegará a la última fecha como líder indiscutida y ningún rival podrá desplazarla de la primera posición.

Aunque Austria podría igualar a Argentina en cantidad de puntos si gana en la última jornada y la Albiceleste pierde frente a Jordania, el reglamento actual favorece al conjunto dirigido por Scaloni. Esto se debe a que el nuevo sistema de clasificación establece que el primer criterio de desempate ya no es la diferencia de gol, sino el resultado del enfrentamiento directo entre los equipos involucrados.

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Cómo es el sistema de puntaje que utiliza la Selección Argentina para la recuperación física de los jugadores

El cuerpo técnico de la Selección Argentina, el preparador físico Luis Martín, kinesiólogos y médicos diseñaron un sistema de puntaje con un plan específico para la recuperación física de los futbolistas.

Un "menú" se muestra en las pantallas gigantes ubicadas en el gimnasio del Compass Minerals Center. Todas las áreas están interconectadas: la parte nutricional, la fisioterapeuta y la física. El objetivo es llegar a los 150 puntos. Por ejemplo, pueden sumar 40 puntos por 15 minutos en bicicleta o 30 por diez minutos de movilidad y flexibilidad.

Eso se complementa con baños fríos o masajes, que suman 30 puntos cada uno, o batidos de proteína (20 puntos). Las valoraciones y ejercicios varían según el día, el horario y la distancia a un partido.

Además, todos los días los 26 futbolistas argentinos están obligados a pasar al menos 30 minutos por el gimnasio antes del entrenamiento.

Preparacion fisica seleccion argentina
El sistema de puntuación utilizado en la concentración de la Selección Argentina.

El sistema de puntuación utilizado en la concentración de la Selección Argentina.

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Nicolás Tagliafico se entrena a la par de sus compañeros

Nicolás Tagliafico se está entrenando a la par de sus compañeros de la Selección Argentina. Era el único jugador que seguía trabajando diferenciado, pero este jueves salió al campo de juego con el resto del equipo. El lateral izquierdo sigue mejorando favorablemente y podría sumar minutos contra Austria el próximo lunes 22 en Dallas.

El jugador había sufrido un desgarro en el sóleo de la pierna izquierda en el amistoso contra Honduras y su situación mantenía alerta al cuerpo técnico.

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Buenas noticias para Scaloni: podría recuperar a Leandro Paredes para el partido contra Austria

Leandro Paredes podría volver a sumar minutos con la Selección Argentina el próximo lunes frente a Austria, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. El oriundo de San Justo se había perdido los amistosos previos al Mundial y estuvo en el banco ante Argelia pero no entró.

Las primeras dos semanas de la concentración en Kansas City se entrenó diferenciado por una lesión en el isquiotibial derecho sufrida en la entrada en calor del partido por la Copa Libertadores contra Universidad Católica. Luego del amistoso frente a Islandia entrenó con el resto del grupo pero el cuerpo técnico no quiso exigirlo.

El objetivo era que se recupere definitivamente para que Lionel Scaloni recupere una pieza clave en su mediocampo. Un hombre más posicional para recuperar el balón. Para el enfrentamiento del lunes habría recuperado ritmo futbolístico por lo que podría sumar minutos.

leandro paredes

"Todo por estos colores", publicó Leandro Paredes en su Instagram.

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