Peter Lamelas se reunió con Maximiliano Pullaro y elogió la política de seguridad de Santa Fe

El encuentro se dio en la sede rosarina del gobierno santafesino. El diplomático subrayó el "liderazgo, decisión y compromiso" del mandatario radical y habló de la "transformación" de la provincia.

El embajador de los EEUU en Argentina, Peter Lamelas , se reunió este viernes en Santa Fe con el gobernador Maximiliano Pullaro y elogió la “la transformación en materia de seguridad” de la provincia. "Es posible cuando hay liderazgo, decisión y compromiso para enfrentar al crimen organizado”, aseguró el diplomático.

Tras el encuentro, Lamelas comentó que “fue un gusto" reunirse con Pullaro y su equipo "para dialogar sobre oportunidades de cooperación entre EEUU y la provincia de Santa Fe en áreas de interés común, incluyendo seguridad pública, inteligencia criminal y gestión penitenciaria”.

“También conversamos -agregó- sobre el potencial de Santa Fe para atraer inversiones estadounidenses, particularmente en infraestructura estratégica y en el desarrollo de los puertos sobre el río Paraná . Estados Unidos valora el trabajo conjunto con socios comprometidos con el fortalecimiento de la seguridad, el crecimiento económico y la creación de oportunidades para sus comunidades”.

La reunión se llevó a cabo en la Sede de Gobierno en la ciudad de Rosario y acompañaron al gobernador el el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni ; y el secretario de Relaciones Internacionales, Claudio Díaz, que precisó que la agenda de cooperación con la Embajada de EE UU “es muy interesante. Hace tiempo trabajamos en cooperación diversos temas y fundamentalmente en el tema seguridad”. También estuvo presente la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada .

El encuentro entre Peter Lamelas y Maximiliano Pullaro tuvo lugar en la sede rosarina de la gobernación de Santa Fe.

Díaz detalló que se informó a los presentes los resultados de la Política de Seguridad que está llevando adelante el gobernador Pullaro, que es avalada “por los números, que muestran un notable mejoramiento. Esta mejora impacta en la posibilidad de promocionar las ciudades de nuestra provincia, y la ciudad de Rosario; y abre la posibilidad de que vengan americanos a disfrutar”.

Asimismo, se dialogó sobre las posibilidades de intercambio comercial con EE. UU. y la importancia de la privatización de la Hidrovía. “Un punto clave para la relación comercial”, indicó Díaz.

Por último, durante la reunión surgió la posibilidad de continuar trabajando con la Embajada, tanto en los temas que ya se abordan, como en otros “novedosos”.

El traslado de "Plin" Acosta

Un día antes del encuentro entre Lamelas y Pullaro, el Ministerio de Seguridad de Santa Fe había compartido imágenes del traslado de la Unidad Penitenciaria N° 11 de Piñero a Andrés Raúl “Plin” Acosta, uno de los criminales más buscados de la provincia.

La llegada de Acosta, por cuya captura se ofrecía una recompensa de 25 millones de pesos, se concretó en la tarde de este jueves a través de un trabajo coordinado entre las TOE, la Policía Federal Argentina y el Servicio Penitenciario de Santa Fe.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinSegSF/status/2065222110876701159&partner=&hide_thread=false Andrés Raúl “Plin” Acosta, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe, fue trasladado a la Unidad Penitenciaria N° 11 de Piñero. pic.twitter.com/JGdgmuToSS — Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe (@MinSegSF) June 11, 2026

Plin Acosta era buscado por la justicia por una causa de asociación ilícita y tenencia de arma de fuego, vinculado a una organización criminal liderada por Francisco “Fran” Riquelme.

Acosta quedó alojado en un pabellón de aislamiento en la Unidad Penitenciaria N° 11 de Piñero, hasta que se realice la audiencia imputativa en los próximos días tras permanecer detenido en una dependencia policial en CABA.