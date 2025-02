Antonio Peña, de Kamay Ventures: "La inteligencia artificial es un cambio de paradigma, como fue la aparición de Internet"

“Tenemos como una lógica, quizás porque yo mismo fui emprendedor, de que las inversiones que hacemos no solo queden en eso, sino que las empresas seleccionadas trabajen con los corporativos , porque básicamente lo que tratamos de hacer es que las startups puedan facturar y básicamente tratar de achicar ese famoso valle de la muerte que muy pocas startups han podido atravesar y terminaron desapareciendo a poco de su fundación. Y eso lo hacemos en toda América Latina, en México, Argentina, incluido Brasil”, explica -en diálogo con Ámbito - Antonio Peña, Managing Partner de Overboost, una aceleradora de startups que desarrolla y gestiona programas de asistencia a emprendedores, como el fondo Kamay Ventures.

“Siempre nos parecía que una de las cosas que faltaba o que se necesitaba también era tener un evento para tratar de empezar a hacer que hubiera vínculos entre las corporaciones y las startups, para que se conocieran y pudieran entender los corporativos que hay empresas de tecnología con las que pueden trabajar en conjunto. Y así nació la idea de organizar Kamay Code”, agregó Peña.

“Todo parte de una convocatoria en la que se establecen cinco desafíos que definimos junto con los corporativos, que están buscando startups que puedan ofrecer una solución a estos desafíos que los corporativos necesitan solucionar. Durante el Kamay Code, que dura dos días, se seleccionan startups en cada uno de estos desafíos que luego trabajan junto con los ejecutivos corporativos para elaborar una Prueba de Concepto. La idea es que el emprendedor o la startup se lleven un documento que dice cuál va a ser el desarrollo, qué se va a hacer, cómo se van a medir los avances, entre otras cosas. Esto también por otro lado nos ayuda a nosotros, porque descubrimos startups en las que nos gustaría invertir y que ya trabajan con estos corporativos”, explica Peña sobre el funcionamiento del evento.

Periodista: Kamay Ventures ya tiene un portafolio de 17 startups. ¿Cómo está compuesto?

Antonio Peña: Básicamente hoy tenemos un portfolio bastante interesante de diferentes países de Latinoamérica. También tenemos una compañía portuguesa que vino a Latinoamérica que es como un Amazon Go.

Tenemos fintech como la startup ecuatoriana de scoring alternativo Altscore, que acaba de levantar su serie A con una ronda de 8 millones de dólares. Otras que acaban de levantar su serie A, como Kilimo, que es una empresa cordobesa dedicada a temas de ahorro de agua, que trabaja con Coca-Cola en varios países.

También dos agtech argentinas. Una es Auravant, que ahora está levantando su serie A, y opera también en España. Y la otra es Wiagro, que hace lanzas para medir la humedad y también hace monitoreo de los silobolsas.

Otra es la fintech argentina de pagos Ini, que no sólo desarrolla soluciones de pagos, sino que trata de democratizar los pagos incluyendo lugares donde no hay conexión.

Después tenemos a Aerialoop, una empresa ecuatoriana de drones, pero con una característica de que son drones que viajan de punta a punta de ciertos recorridos, para hacer por ejemplo monitoreo de gasoductos, entre otros usos.

En la web de Kamay Ventures se puede encontrar el detalle de todas las startups incluidas en nuestro portafolio.

P: ¿Tienen intenciones de sumar más empresas este año?

AP: El año pasado cerramos el fundraising del fondo. Nos quedan 13 inversiones más para el fondo, o sea que este año va a ser un año muy activo. El objetivo que tenemos es sumar entre 8 y 10 startups. Primero que nada estamos constantemente haciendo scouting, no hacemos llamadas para hacer búsquedas, sino que estamos constantemente buscando startups y somos muy activos en hacer nuestros eventos, participar de eventos emprendedores y estamos constantemente viendo dónde encontrar proyectos. Mi socia y yo, por haber sido emprendedores antes que inversores, tenemos bastante relación con el ecosistema y entonces siempre nos llega mucho ese pipeline de proyectos.

Nos movemos con siete verticales para invertir, justamente porque son áreas donde sabemos que podemos después no solo invertir sino también acelerar las startups, siguiendo un poco las tendencias o las necesidades de nuestros inversores.

P: ¿De cuánto es el monto promedio de inversión en las startups?

AP: Arrancamos en plena pandemia. Actualmente estamos en un ticket entre 500 mil y 600 mil dólares en capital semilla (seed), pero a veces hacemos follow on, es decir que tratamos de seguir alguna inversión interesante sobre todo porque es una buena forma que vemos de darle también el apoyo a esta startup en su etapa de evolución. Entonces también tenemos reservado parte de capital para ese segmento de compañías interesantes.

P: ¿Cuáles son los verticales más activos en la actualidad?

AP: Cuando nació Kamay hicimos un trabajo muy intensivo con los corporativos para entender dónde estaban los verdaderos pains, las necesidades estratégicas de la compañía. Porque muchas veces pasa que los corporativos invierten en cosas que no tienen relación con lo que hacen, y aunque a veces eso puede salir bien muchas veces se termina separando de la compañía porque no hay interés.

Entonces lo que tratamos de hacer es un trabajo de buscar estos “champions”, como decimos nosotros, en diferentes verticales. Y ahí definimos diferentes verticales que van desde todo lo que es fintech, logística y distribución, comercio digital, nuevas modalidades de venta, Internet de las Cosas. Y estamos viendo ahora algunas cosas de biotech que son difíciles de lograr, pero que ahí nos apoyamos mucho en nuestros corporativos. Y también inteligencia artificial, que es algo que cruza todos los demás verticales.

P: ¿Cuáles se destacan en este momento?

AP: Así como en un momento todos hacían productos fintech, ahora hay muchos emprendedores haciendo biotech. Generando enzimas de hongos, leches de avena. Tienen sus tiempos más largos de maduración, sobre todo más en la parte científica, de entender que el producto esté homologado y todo ese tipo de cosas. Lo que más miramos es que después puedan esas startups puedan asegurar un volumen para que estas corporaciones tan grandes como Coca o como Arcor puedan hacer de eso un producto con crecimiento exponencial.

Pero estamos impresionados del nivel de alimentos y de cosas de biotech que están haciendo emprendedores científicos y no científicos en toda América Latina.

P: ¿Y qué está pasando con la Inteligencia Artificial?

AP: Del lado de la Inteligencia Artificial estamos viendo algo que nunca hemos vivido. Creo que estamos realmente frente a un cambio de paradigma como cuando internet nos cambió la vida a todos porque empezó a haber una nueva forma de comunicación, que me parece que no pasó con blockchain porque es algo más complicado; es interesante pero es más de nicho, no lo sabe hacer mi mamá ni el chiquito del otro lado. En cambio con la Inteligencia Artificial pasa también lo que pasó con el teléfono móvil, lo que pasó con internet y es que realmente estamos viendo un cambio de paradigma.

Ahí va a haber muchas startups que aprovechando esas autopistas de tecnología puedan ayudar a las compañías a innovar sumamente rápido y creo que vamos a vivir, sobre todo este año y el que viene, una dinámica de startups de Inteligencia realmente paradigmática.