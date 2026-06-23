Apenas dos años después de comprarla, ponen en venta a la dueña de Ayudín y Poett

Apex Capital inició un proceso para desprenderse de Grupo Ayudín. Newsan y Molinos Río de la Plata, entre otros grupos de capitales nacionales, aparecen entre los interesados.

Apenas dos años después de haber adquirido las operaciones de Clorox en Argentina, Uruguay y Paraguay, Apex Capital explora la venta de Grupo Ayudín, la compañía que reúne algunas de las marcas más reconocidas del mercado de limpieza y cuidado del hogar. Según pudo saber Ámbito de fuentes cercanas al proceso, la operación ya despertó el interés de grupos empresarios argentinos vinculados al consumo masivo y recibió ofertas no vinculantes durante las últimas semanas.

El proceso estaría siendo asesorado por Morgan Stanley y contempla la venta de la sociedad completa, incluyendo marcas y sus dos plantas industriales ubicadas en Buenos Aires y San Juan . Entre los interesados figuran Newsan y Molinos Río de la Plata, que viene acelerando con diversas compras en los últimos meses, y al menos otro jugador del sector que participa de las negociaciones.

La recepción de ofertas no vinculantes se habría realizado a fines de mayo y las conversaciones continúan abiertas. De acuerdo con fuentes del mercado, la intención sería avanzar con una definición antes de noviembre, cuando entren en vigencia los cambios previstos en la Ley de Defensa de la Competencia, que exigirán aprobación previa para determinadas operaciones de concentración económica.

Grupo Ayudín nació en marzo de 2024 luego de que Apex Capital, junto con socios estratégicos asociados al Grupo Mariposa, adquiriera el 100% de las operaciones de The Clorox Company en Argentina, Uruguay y Paraguay.

La operación marcó la salida de la multinacional estadounidense de esos mercados y el desembarco de un nuevo grupo inversor que prometía potenciar el crecimiento regional del negocio. En aquel momento, Apex destacó que la compañía mantendría la producción local, las inversiones en investigación y desarrollo y el posicionamiento de sus principales marcas. El grupo controla un portafolio integrado por Ayudín, Poett, Trenet, Pinoluz, Agua Jane, Mortimer, Sello Rojo y Selton, entre otras. Además, emplea a más de 450 personas y opera dos plantas productivas ubicadas en las provincias de Buenos Aires y San Juan.

Apex Capital es una firma de inversión especializada en compañías de consumo masivo en América y está asociada con Grupo Mariposa, un conglomerado centroamericano con 139 años de historia y presencia en 16 países. El grupo tiene participación en algunos de los principales negocios de bebidas y alimentos de la región a través de compañías como CBC, una de las mayores embotelladoras de PepsiCo en América Latina; Beliv, accionista de Citric y propietaria de distintas marcas de bebidas; y Bia, enfocada en la adquisición y desarrollo de negocios de chocolates, café y snacks. La compra de Clorox en Argentina, Uruguay y Paraguay marcó el desembarco directo de Apex y Mariposa en el negocio regional de limpieza y cuidado del hogar.

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Los nombres que aparecen en la carrera

Entre los interesados que siguen de cerca el proceso aparecen jugadores con experiencia en consumo masivo y una fuerte presencia en canales de distribución. Uno de ellos es Newsan, que en los últimos años aceleró su diversificación más allá de la electrónica. La compañía dio un paso decisivo en consumo masivo con la adquisición de la operación local de Procter & Gamble, incorporando marcas como Pampers, Pantene, Gillette, Always y Oral-B.

También aparece Molinos Río de la Plata. La alimenticia había anticipado en 2024 su intención de expandirse hacia nuevas categorías cuando modificó su estatuto para habilitar inversiones en negocios de limpieza, higiene personal, cuidado del hogar y alimentos para mascotas. Una eventual adquisición de Grupo Ayudín le permitiría concretar ese desembarco y sumar a su cartera algunas de las marcas más reconocidas del mercado.

Para los potenciales compradores, Grupo Ayudín representa mucho más que un conjunto de marcas reconocidas. La compañía posee una red comercial consolidada, presencia en supermercados, mayoristas y comercios de cercanía de todo el país, además de una estructura industrial ya instalada.

La discusión por la valuación

Fuentes vinculadas a algunos de los interesados sostienen que las diferencias entre compradores y vendedores pasan principalmente por la valuación del activo. Según señalaron, los accionistas buscarían aprovechar una ventana más favorable para concretar una transacción, en un contexto de menor volatilidad cambiaria y antes de los cambios regulatorios previstos para noviembre.

Del lado comprador, en cambio, existe una visión más cautelosa sobre el desempeño reciente del mercado. Las fuentes consultadas aseguran que la recuperación del consumo masivo avanzó a un ritmo más lento del esperado en varias categorías y que eso impacta directamente sobre los precios que los potenciales adquirentes están dispuestos a convalidar.

En el mercado aseguran que la principal traba para cerrar la operación es el precio. Los accionistas buscarían capitalizar una ventana favorable para desprenderse del activo, mientras que los potenciales compradores sostienen que la recuperación del consumo sigue siendo insuficiente para justificar una valuación superior a los u$s100 millones. Algunas fuentes incluso afirman que las ofertas más firmes se ubican bastante por debajo de ese nivel.

Por ahora no existe una definición sobre el futuro de Grupo Ayudín. Sin embargo, el proceso ya moviliza a algunos de los principales jugadores del consumo masivo local y podría derivar en una nueva transferencia de uno de los portafolios de marcas más relevantes del mercado argentino apenas dos años después de la salida de Clorox de la región.