Comienzan a aparecer "luces amarillas" dentro del plan económico: frente fiscal, actividad, dólar y consumo

El mercado advierte que habrá que seguir de cerca la presión sobre muchas variables. El resultado fiscal, uno de los caballitos de batalla del Gobierno, es una de ellas.

En el mercado advierten que, de cara al segundo semestre, empiezan a aparecer "luces amarillas" dentro del plan económico, en la antesala de un año electoral . El frente fiscal más desafiante, una actividad económica que no repunta, ante un consumo planchado, y la mayor demanda de cobertura en dólares son cuestiones a monitorear de cerca.

Sobre este tema, Eric Paniagua , socio de PX Capital , expresó en diálogo con Ámbito sus principales focos de atención: "Sin dudas, la evolución del tipo de cambio , a medida que nos aproximamos a 2027, deberá ser uno de los factores que el Gobierno más preste atención . En el mismo sentido, la confianza del consumidor y la actividad económica , indicadores que pueden ser buenos proxys de cómo potencialmente podrían votar los electores, o hacia donde va su ánimo".

Cabe resaltar, al respecto, que la confianza de los consumidores se ubicó en 40,67 puntos en julio, lo que representa una caída mensual de 4,8% y un 12,3% respecto del 2025, según indicó en su último informe la Universidad Di Tella . Por su parte, el nivel de actividad económica mostró signos de estancamiento con un crecimiento interanual de 0,2% en mayo, y una caída mensual de 0,5%, según indicó hace unos días el INDEC.

En la misma línea, Andrés Reschini de F2 Soluciones Financieras también reveló cuáles creen que son las "luces amarillas" que tiene hoy el plan económico y mencionó al ingreso disponible de las familias como una de las variables a seguir de cerca, porque es lo que motoriza al consumo . "El reacomodo de precios relativos impactó sobre la capacidad de ahorro y consumo de las familias y por ende en el nivel actividad , en lo que hace a los sectores más demandantes de mano de obra", detalló.

Según datos de Equilibra , en mayo el ingreso disponible registrado de 14,5 millones de personas volvió a caer 2,1% mensual y 5,1% interanual. Con este registro, quedó 16,5% abajo del nivel promedio de enero-septiembre 2023. "Eso tiene consecuencias en el grado de apoyo social al Gobierno y alimenta a la incertidumbre de cara a las elecciones de 2027", añadió Reschini.

En cuanto al plano político, el especialista hizo referencia a la suerte que corran los proyectos de reformas que el Ejecutivo está enviando al Congreso. Respecto del plano internacional, señaló que será importante la volatilidad que muestren las cotizaciones del crudo, ya que que "podrían obstaculizar el sendero de desinflación al tiempo que elevan el nivel de tasas alejando a Argentina de volver a colocar deuda en los mercados internacionales".

Frente fiscal más desafiante de cara a fin de año

En materia fiscal, el superávit es uno de los principales objetivos de la actual administración pero, según un reciente informe de Fundación Capital, "sostenerlo se ha vuelto más complejo". Cabe resaltar que, en junio, se registró un déficit primario por primera vez para ese mismo mes desde el inicio de la actual gestión (alcanzó los -$ 0,7 billones). Además, el mismo informe estimó que la deuda flotante se habría incrementado en $2,2 billones.

"Este habría sido de los registros más altos de la deuda flotante en términos reales desde la actual administración", detallaron. Vale remarcar que los ingresos registraron una caída real del 5% interanual en el semestre, mientras que los gastos presentaron una disminución más acotada, del 2% entre enero y junio.

Más allá del dato puntual de junio, en la city remarcan que es relevante analizar la tendencia. "El superávit primario acumulado en el primer semestre fue el más bajo para ese período durante la actual administración: alcanzó el 0,65% del PBI, frente al 0,9% registrado en 2025 y al 1,19% de 2024. Además, para cumplir la meta acordada con el FMI será necesario obtener en la segunda mitad del año un resultado equivalente al 0,75% del PBI, superior al alcanzado en los primeros seis meses, en un período en el que las necesidades de gasto suelen ser mayores", alertó Fundación Capital.

Hacia adelante, según este mismo informe, la evolución de los ingresos será clave y dependerá, en buena medida, de que la economía presente un crecimiento extendido. "La atención estará puesta en la solvencia fiscal de largo plazo, que contemple plenamente los intereses de la deuda", detallaron.

Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), para el segundo semestre de 2026, la proyección de los ingresos tributarios del Gobierno Nacional, basada en la dinámica esperada de la recaudación bajo el escenario pesimista, contempla una caída real interanual del 1,3% respecto del mismo período de 2025. En cuanto a los ingresos no tributarios, se supone que permanecen constantes en términos reales. Como resultado, los ingresos totales del Gobierno Nacional registrarían una disminución real interanual del 1,2% en el segundo semestre de 2026.

Por el lado del gasto, dada la inflación esperada, se proyecta que el gasto primario indexado aumente un 0,4% real interanual respecto del segundo semestre de 2025. En consecuencia, según IARAF, para alcanzar el superávit primario de 1,4% del PBI comprometido con el FMI, el gasto primario no indexado debería registrar una caída real interanual del 11,9%. Por su parte, el resultado primario del segundo semestre de 2026 tendría un incremento en términos reales del 65,5%.