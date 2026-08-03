Consumos en dólares con tarjeta: Galicia lanza un nuevo sistema para pagar el resumen sin tener que calcular los impuestos + Agregar ámbito en









La entidad incorporó una nueva funcionalidad en su app y homebanking que permite pagar los consumos en dólares utilizando el saldo disponible en esa moneda, sin necesidad de realizar cálculos manuales por impuestos.

Desde Galicia señalaron que la iniciativa forma parte de la estrategia de transformación digital de la entidad, enfocada en ofrecer procesos más ágiles y con menor fricción para los usuarios.

Galicia anunció una nueva funcionalidad para simplificar el pago de los consumos en dólares realizados con tarjeta de crédito. A partir de ahora, los clientes que cuenten con saldo disponible en moneda extranjera podrán cancelar esos gastos directamente desde la aplicación o el Online Banking, sin tener que calcular previamente el monto correspondiente a los impuestos que se aplican sobre el resumen en pesos.

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La entidad explicó que la mejora apunta a reducir la complejidad del proceso y ofrecer una experiencia más simple e intuitiva para quienes realizan compras en dólares.

Con la actualización, el cliente puede seleccionar el pago de sus consumos en dólares utilizando directamente los fondos disponibles en esa moneda. De esta manera, evita tener que efectuar cálculos manuales para descontar los impuestos asociados antes de realizar la operación.

Además, Galicia incorporó un esquema de procesamiento inmediato. Tanto el débito de los dólares de la cuenta como la imputación del pago sobre la tarjeta se realizan en tiempo real, durante las 24 horas del día y los siete días de la semana.

Según detalló el banco, esto permite que el límite disponible de la tarjeta se restituya de forma instantánea una vez concretado el pago, además de actualizar automáticamente el saldo pendiente para que el cliente conozca cuánto resta cancelar antes del vencimiento del resumen.





Una apuesta por simplificar la experiencia digital Desde Galicia señalaron que la iniciativa forma parte de la estrategia de transformación digital de la entidad, enfocada en ofrecer procesos más ágiles y con menor fricción para los usuarios. "Nuestro foco es desarrollar experiencias que simplifiquen la gestión financiera de las personas. Con esta mejora eliminamos un paso que generaba dudas y esfuerzo para muchos clientes, permitiéndoles pagar sus consumos en dólares de una forma más simple", afirmó Pedro Piñeiroa, Head of Payments de Galicia. La entidad sostuvo que el objetivo es brindar mayor transparencia, autonomía y previsibilidad en la administración de las finanzas personales, mediante herramientas digitales que permitan resolver las operaciones cotidianas de forma rápida y sencilla.

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