Banco Credicoop acompaña a las PyMES con una línea especial de crédito para el pago de aguinaldos

Con el foco puesto en acompañar a las PyMEs, cooperativas y empresas de todo el país, Banco Credicoop presenta una línea de crédito pensada para facilitar el pago de aguinaldos. La propuesta ofrece condiciones especiales para empresas y entidades que utilizan el servicio de pago de haberes con el banco, como así también para quienes tienen su cuenta sueldo en la entidad.

De esta manera se refuerza el compromiso de la organización de asistir a las PyMEs de todo el país de manera integral, poniendo especial atención en cada una de las personas que las componen y el rol que ocupan dentro de las mismas.

Esta financiación, con condiciones preferenciales, está orientada a brindar acompañamiento financiero para el pago de aguinaldos. La gestión es muy ágil y la liquidación se realiza de forma automática a través de Banca Internet. La primera cuota se paga a los 60 días y el plazo es de hasta 6 meses.

Las empresas que abonan una mayor proporción de sus pagos salariales con el banco disponen de una importante bonificación en la tasa de interés.

Beneficios para integrantes de las empresas

Además, los trabajadores de las empresas que cobran sus salarios a través de la entidad acceden a Módulos Plan Sueldos 100% bonificados e importantes beneficios como el programa de recompensas para sumar puntos o millas en cada compra, ahorros en los principales supermercados, estaciones de servicios y diferentes rubros en comercios de todo el país, bonificaciones en la póliza del seguro automotor y acceso a créditos a tasa preferencial.

A continuación se detallan las principales promociones:

Supermercados: hasta 40% de ahorro.

Promociones especiales y exclusivas para compras realizadas con MODO.

Frávega: todos los días en productos seleccionados hasta 18 cuotas sin interés.

Essen: todos los días hasta 12 cuotas sin interés.

Turismo Cabal: todos los días hasta 6 cuotas sin interés.

Aerolíneas Argentinas: todos los días hasta 3 y 6 cuotas sin interés en pasajes para volar.

Fundación Banco Credicoop

Complementariamente a los servicios financieros, Banco Credicoop acompaña a las Pymes en múltiples actividades a través de su Fundación. Entre ellas se destacan sus cursos y programas con excelente nivel académico, orientadas a la mejora en los procesos de trabajo y al desarrollo de la Industria 4.0, inteligencia artificial, marketing digital y comercio exterior, entre otros. Con descuentos importantes para asociados al Banco.

De esta manera, Credicoop consolida su posicionamiento como entidad financiera cooperativa cercana a los sectores productivos, en especial a las Mipymes, fortaleciendo una propuesta que combina el financiamiento adecuado para las distintas necesidades de las empresas, las mejores prestaciones digitales, y la atención personalizada de calidad, construyendo relaciones de largo plazo con base en la reciprocidad y la confianza.