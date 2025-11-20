Spotify permitirá transferir listas de reproducción de otras aplicaciones, como Apple Music, YouTube y Deezer + Seguir en









La aplicación de reproducción de música amplía permitirá a los usuarios importar sus playlist de otras plataformas. El anuncio de la nueva funcionalidad llega luego de la confirmación de la integración con TuneMyMusic

El servicio es ofrecido gracias a la integración con TuneMyMusic. Spotify

Spotify dio un paso más en su estrategia para retener y atraer suscriptores. La empresa de origen sueco integró de manera nativa TuneMyMusic, el servicio que permite copiar listas de reproducción desde distintos competidores directamente a la biblioteca del usuario.

La herramienta ya aparece en la sección “Tu biblioteca” dentro de la app móvil. Al final del menú figura la nueva opción “Importar tu música”, que guía al usuario para conectar TuneMyMusic con su servicio actual y comenzar la migración. El proceso es simple: se elige la plataforma de origen y, en pocos segundos, las playlists quedan replicadas en Spotify, sin borrar las originales.

La nueva funcionalidad de Spotify En esta primera etapa, la función admite traslados desde Amazon Music, Apple Music, Deezer, Pandora, SoundCloud, Tidal, YouTube Music y otros servicios. El movimiento no solo afina la competencia en la guerra del streaming, sino que también consolida un reclamo histórico de los usuarios: la portabilidad real de sus datos.

image TuneMyMusic es una aplicación que permite transferir playlist de música entre servicios de streaming. TuneMyMusic Spotify logra así ponerse al ritmo de sus competidores. Es que, Apple Music esta posibilidad ya estaba cubierta mediante una función nativa disponible en iOS, iPadOS y Android. YouTube Music Premium también permite importar playlists - incluidas las de Spotify - dentro de su sistema.

Para quienes evalúan mudarse a Spotify, la integración directa puede inclinar la balanza. Hasta ahora, la versión web de TuneMyMusic solo habilitaba a transferir 500 canciones sin costo; para superar ese límite, era necesario pagar. Con esta alianza, el límite ya no es un obstáculo dentro de Spotify.

La compañía no divulgó los detalles del acuerdo con TuneMyMusic, pero el entendimiento parece favorecer a ambos: Spotify suma una ventaja competitiva concreta y TuneMyMusic se asegura un socio de escala global.

