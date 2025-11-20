Donald Trump volvió a pedir que despidan a Jimmy Kimmel: "Un hombre sin talento" + Seguir en









Su publicación en redes sociales siguió a un monólogo de Kimmel donde sugirió que Trump “pierde la cabeza” cada vez que se le pregunta por qué no ha publicado los llamados archivos de Jeffrey Epstein.

"Trump contra Kimmel" suma un nuevo capítulo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reavivó su disputa con el presentador de programas nocturnos Jimmy Kimmel, pidiendo a la cadena de televisión ABC que lo saque del aire, de nuevo.

"¿Por qué ABC, la cadena de noticias falsas, mantiene al aire a Jimmy Kimmel, un hombre SIN TALENTO y con MUY BAJAS AUDIENCIAS DE TELEVISIÓN? ¿Por qué los sindicatos de televisión lo toleran? Además, la cobertura es totalmente parcial. ¡Saquen a ese vago del aire!", escribió Trump la noche del miércoles en su plataforma Truth Social

Pedir que se retire a Kimmel también se produce dos días después de que Trump pidiera que se revocara la licencia de transmisión de ABC después de que un reportero de ABC News preguntara nuevamente por qué había optado por no publicar los archivos del gobierno sobre el fallecido delincuente sexual convicto Epstein.

Un nuevo round entre Donald Trump y Jimmy Kimmel El resurgimiento de la disputa con Kimmel también se produjo después de que ABC, de Disney, decidiera suspender temporalmente su programa nocturno estrella en septiembre tras los comentarios que hizo en un monólogo a raíz del asesinato de Charlie Kirk.

Sin embargo, Kimmel pronto regresó a las ondas. Su suspensión se produjo a raíz de chistes en un monólogo que hacían referencia a los republicanos de MAGA que se esforzaban por distanciar su política de las ideologías del presunto asesino del comentarista conservador Kirk, Tyler Robinson. Muchos en la derecha interpretaron los comentarios como una clasificación incorrecta de las creencias de Robinson y una atribución directa o indirecta de la culpa del asesinato de Kirk a la política de extrema derecha.