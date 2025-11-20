Los bonos en dólares se dan vuelta y el riego país recupera los 600 puntos ante mal clima internacional + Seguir en









Luego de un inicio de jornada en verde, los activos argentinos se dan vuelta a mitad de rueda y caen

El riesgo país vuelve a superar con creces los 600 puntos. Vecteezy

Los bonos en dólares se dan vuelta y caen este jueves. Así, el riesgo país que arrancó la jornada debajo de los 600 puntos básicos, ahora se posiciona por encima. Este dato es clave para las ambiciones del Gobierno, que precisa reabrir los mercados internacionales para refinanciar vencimientos de deuda. La renta variable también se da vuelta.

"Abróchense los cinturones porque va a haber muchas más reformas" en adelante, advirtió Javier Milei el miércoles en un evento corporativo, haciendo alusión a los cambios estructurales que analiza en materia laboral e impositiva.

Ante los dichos, el mercado reaccionó positivamente, aunque el mal clima internacional, particularmente en Wall Street pese a un buen balance de Nvidia y ante un mal dato de empleo.

El riesgo país argentino se ubica en 612 unidades, de acuerdo con la medición del banco J.P. Morgan. El objetivo de Milei es volver a acceder a los mercados globales de endeudamiento y para ello necesita perforar los 500 puntos básicos. Cabe resaltar que el equipo económico estaría evaluando un nuevo crédito repo con bancos internacionales para asegurar los pagos de deuda de enero. Estos totalizan u$s4.193 millones entre capital e intereses.

En ese marco los bonos en dólares que más caen en la bolsa local son: el Global 2046 (-1,4%), seguido del Bonar 2035 (-0,7%), el Bonar 2029 (-0,6%), y el Global 2038 (-0,4%).

S&P Merval y ADRs En ese marco, el S&P Merval que al comienzo de la rueda subía, ahora cae 1,1% a 2.838.239,19 puntos y en ese marco, las acciones líderes que más caen son: Sociedad Comercial del Plata (-4,8%), Telecom (-3,5%), Aluar (-3,4%) y BBVA (-2,7%). En Wall Street, los ADRs cotizan con mayoría de bajas de hasta 4,4% de la mano de BBVA, seguido de Telecom (-4,3%), YPF (-3,5%) y Grupo Supervielle (-2,7%).