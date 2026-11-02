Banco Credicoop potencia su propuesta para el agro, la minería y la energía con foco en créditos y atención de cercanía

La entidad cooperativa fortalece su propuesta para las PyMEs con financiamiento sectorial, atención personalizada y herramientas digitales. La estrategia abarca el agro, la minería, la energía y el comercio exterior, con foco en impulsar inversiones y potenciar el desarrollo productivo.

La entidad cooperativa impulsa el crecimiento de pequeñas y medianas empresas vinculadas a sectores pujantes como el agro, la minería, el gas y el petróleo.

Banco Credicoop reafirma su compromiso con el desarrollo de las PyMEs del agro, la minería, el gas y el petróleo a través de una fuerte presencia territorial en todo el país, acompañada de un modelo de atención que combina beneficios exclusivos y atención personalizada . La propuesta incluye líneas de crédito para impulsar el crecimiento de las empresas de sectores estratégicos , además de herramientas digitales y asistencia técnica para potenciar inversiones y mejorar la competitividad de las firmas.

Mediante un esquema de gestión que sitúa a las empresas en el centro de su atención, cada una de ellas cuenta con un referente comercial exclusivo en su filial. Este vínculo permite comprender la realidad sectorial, evaluar demandas puntuales y estructurar soluciones a medida, tanto para su operatoria diaria como para inversiones de largo plazo.

Con foco en las PyMEs, el banco desarrolla propuestas específicas para responder a las demandas de las distintas actividades económicas.

A partir de acuerdos con las principales empresas de estos sectores, Credicoop ofrece a las PyMEs proveedoras condiciones especiales de financiamiento para anticipar cobros diferidos. A través del descuento de cheques y el anticipo de facturas , las empresas pueden acceder a liquidez para sostener su operatoria, fortalecer el flujo de caja y acompañar la expansión de sus negocios.

Entre los principales beneficios para el agro, se destaca la reciente integración a NERA , el ecosistema digital de pagos y financiamiento que conecta de manera directa a los productores agropecuarios con sus proveedores. A través de esta plataforma, ya pueden concretar operaciones de compraventa de insumos y hacienda utilizando financiamiento del banco tanto en pesos como en dólares, con condiciones exclusivas y de forma 100% digital.

Por otra parte Credicoop ofrece una amplia variedad de créditos con convenio a tasa bonificada con empresas proveedoras de maquinaria y equipamiento agrícola. Esto permite ofrecer a los productores créditos de inversión y leasing en dólares a Tasa 0% y en pesos desde el 26%, a través de un circuito ágil de aprobación e instrumentación. Adicionalmente para distribuidores el banco cuenta con una línea especial en pesos a 12 meses con tasas fijas desde 17%.

Eficiencia Energética y Energías Renovables:

En línea con las tendencias de desarrollo sostenible, la entidad cooperativa impulsa créditos específicos destinados a la transición energética. Las empresas de cualquier industria pueden financiar desde la adquisición de maquinaria de alta eficiencia y reconversión de luminarias LED, hasta la instalación de paneles solares o sistemas de gestión energética diseñados para optimizar el consumo.

Comercio Exterior

Para acompañar la inserción internacional de las PyMEs argentinas, Banco Credicoop dispone de un equipo de profesionales especializados en comercio exterior. La entidad brinda asesoramiento sobre líneas de crédito y medios de pago para importadores y exportadores, además del soporte operativo necesario para facilitar las transacciones y ampliar la presencia de las empresas en los mercados globales.

Más innovación e integración directa con el Portal API Empresa

La incorporación de herramientas digitales es otro de los ejes de la propuesta del banco. Según destacaron desde la entidad, tras el lanzamiento del Portal API Empresa, Pymes de distintos sectores valoraron la posibilidad de operar directamente desde sus propios sistemas e integrar sus transacciones bancarias en un mismo entorno.

Esta modalidad permite reducir los tiempos operativos, simplificar procesos y reorganizar tareas internas para destinar más recursos al desarrollo comercial de cada negocio.

Respaldo a través de la Fundación Banco Credicoop

Todas estas propuestas e iniciativas sectoriales cuentan con el respaldo técnico e institucional de la Fundación Banco Credicoop, que adicionalmente brinda diagnósticos, capacitación, asistencia técnica y asesoría personalizada. Su intervención asegura la viabilidad integral, el desarrollo comercial y la máxima eficiencia de cada proyecto de inversión implementado por las empresas.

De esta manera el banco reafirma su visión cooperativa y apuesta a construir relaciones a largo plazo basadas en la escucha activa, la comprensión y el acompañamiento constante a las PyMEs y empresas argentinas. Al combinar el asesoramiento presencial con herramientas digitales eficientes, la entidad ratifica que la cercanía y la innovación son los motores fundamentales para potenciar el desarrollo productivo nacional.