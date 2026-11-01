Visita del papa León XIV a la Argentina: qué traen los kits para voluntarios y dónde retirarlos + Agregar ámbito en









La distribución se llevará adelante durante dos jornadas. El operativo contempla horarios y condiciones específicas para que cada participante pueda recibir los materiales correspondientes.

León XIV: todo lo que hay que saber sobre el retiro de los kits para su visita.

Los voluntarios que participarán de las actividades previstas por la visita del papa León XIV a la Argentina podrán retirar sus kits este sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre. La entrega se realizará en dos puntos, según la sede en la que cada persona se haya inscripto: el Regimiento de Patricios y el Club El Ateneo, en Luján. Para recibir los elementos será necesario presentar el DNI físico.

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En el caso de los inscriptos para Buenos Aires y de quienes se anotaron para colaborar en ambas sedes, el retiro se realizará en el Regimiento de Patricios, con ingreso por avenida Intendente Bullrich 481. La atención será el sábado de 9 a 19.30 y el domingo de 9 a 19. En cambio, quienes eligieron participar exclusivamente en Luján deberán acercarse al Club El Ateneo, ubicado en la esquina de General Las Heras y 9 de Julio. Allí podrán retirar sus elementos el sábado de 8.30 a 17 y el domingo de 8.30 a 12.

Es importante tener en cuenta que cada voluntario deberá concurrir al establecimiento que le fue asignado al momento de completar la inscripción. No estará permitido retirar el kit en una sede diferente. Además, será obligatorio presentar el DNI físico. Si la persona inscripta no puede asistir y envía a alguien en su lugar, quien realice el trámite tendrá que llevar una fotocopia del documento del titular.

Los preparativos para la visita de León XIV a Argentina. Vatican Media Qué incluyen los kits para voluntarios y cómo fue su preparación Los materiales fueron preparados para acompañar las tareas que desarrollarán los voluntarios durante las distintas actividades de la visita papal. Cada kit contiene una credencial identificatoria, una mochila, una tarjeta SUBE habilitada para los traslados vinculados al voluntariado entre el 6 y el 13 de noviembre, un gorro, una botella, un rosario, una remera y una pulsera identificatoria. Esta última deberá conservarse sin colocar hasta el momento de comenzar las funciones asignadas, ya que, una vez puesta, no podrá retirarse.

La distribución de los elementos en Buenos Aires se lleva adelante en el Regimiento de Patricios, donde se organizó un circuito para agilizar la atención y evitar demoras. El operativo cuenta con diferentes espacios destinados a verificar las inscripciones, entregar las credenciales y tarjetas de transporte, distribuir las mochilas y organizar la entrega de las prendas según los talles. También se dispusieron sectores de asistencia para quienes trabajan durante las jornadas.

Personas de distintos puntos del país se sumaron a las tareas de armado y organización de los paquetes, en una convocatoria que reunió a colaboradores de diferentes comunidades. Entre los elementos incluidos, los rosarios tienen un significado especial: fueron elaborados por familias vinculadas al movimiento de Schoenstatt, que acompañaron espiritualmente a los futuros voluntarios a través de esta iniciativa. El mensaje de León XIV antes de llegar a la Argentina A una semana de su llegada al país, el papa León XIV encabezó este domingo el tradicional rezo del Ángelus en la Plaza San Pedro, en el Vaticano. Durante su mensaje, en el marco de la Solemnidad de Todos los Santos, reflexionó sobre la santidad y sostuvo que se trata de una vocación abierta a todas las personas, más allá de su posición o reconocimiento dentro de la Iglesia. "La santidad no es un privilegio para unos pocos, sino una vocación universal que nos interpela a cada uno de nosotros allí donde vivimos", expresó el Pontífice. También destacó la importancia de los gestos cotidianos de amor, la solidaridad, el perdón y el compromiso con la paz. Su reflexión se produjo en los días previos al viaje apostólico que lo traerá a la Argentina, donde tiene previstas actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.

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