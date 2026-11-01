La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de noviembre para jubilados, pensionados y titulares de distintas asignaciones. Como ocurre todos los meses, las fechas se organizan de acuerdo con la terminación del DNI, aunque esta vez habrá algunas modificaciones por los feriados.
ANSES: cuándo cobran los beneficiarios con el DNI terminado en 4 y 5
Los feriados por la visita del papa León XIV cambiaron el calendario de noviembre y algunas prestaciones se pagarán el mismo día para ambas terminaciones.
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Además de conocer cuándo tendrán disponible el dinero, los beneficiarios recibirán una actualización en sus haberes. El incremento alcanzará a millones de personas y se aplicará automáticamente, sin necesidad de realizar ningún trámite.
De cuánto es el aumento de ANSES en noviembre
En noviembre, las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales tendrán un aumento del 1,93%, calculado a partir de la inflación de septiembre informada por el INDEC. La actualización responde a la fórmula de movilidad vigente, que establece ajustes mensuales según la evolución de los precios.
Con este incremento, la jubilación mínima pasará a $444.158,46. A esa cifra se sumará el bono extraordinario de $70.000, por lo que quienes perciban el haber más bajo recibirán un total de $514.158,46. Por su parte, la jubilación máxima alcanzará los $2.988.765,82.
El ajuste también modificará otras prestaciones. La Pensión Universal para el Adulto Mayor quedará en $355.326,77, sin contar el refuerzo adicional, mientras que la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo tendrán un valor de $159.611. En ambos casos, se abona mensualmente el 80% del beneficio y el resto queda sujeto al cumplimiento de los requisitos correspondientes.
Para los trabajadores que cobran asignaciones familiares mediante el sistema SUAF, el monto por hijo será de $79.816 dentro del primer rango de ingresos.
Cuándo cobran los beneficiarios con el DNI terminado en 4 y 5
El calendario de noviembre presenta modificaciones debido a los feriados establecidos por la visita del papa León XIV a la Argentina. Por ese motivo, el inicio de los pagos se trasladó al miércoles 11 y algunas terminaciones de documento compartirán una misma fecha.
Para los titulares cuyos DNI terminan en 4 y 5, el cronograma confirmado es el siguiente:
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Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminado en 4, viernes 13 de noviembre; DNI terminado en 5, lunes 16 de noviembre
Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo: ambas terminaciones cobran el jueves 26 de noviembre
Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 4 y 5, jueves 12 de noviembre
Asignación Universal por Hijo: DNI terminado en 4, martes 17 de noviembre; DNI terminado en 5, miércoles 18 de noviembre
Asignación Familiar por Hijo (SUAF): DNI terminado en 4, martes 17 de noviembre; DNI terminado en 5, miércoles 18 de noviembre
Asignación por Embarazo: DNI terminado en 4, martes 17 de noviembre; DNI terminado en 5, miércoles 18 de noviembre
Asignación por Prenatal: ambas terminaciones cobran el lunes 16 de noviembre
Prestación por Desempleo: DNI terminados en 4 y 5, viernes 27 de noviembre
Los beneficiarios pueden verificar su fecha de cobro y consultar el detalle de la liquidación desde Mi ANSES, ingresando con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. El calendario completo también está disponible en la página oficial del organismo.
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