ANSES: cuándo cobran los beneficiarios con el DNI terminado en 4 y 5 + Agregar ámbito en









Los feriados por la visita del papa León XIV cambiaron el calendario de noviembre y algunas prestaciones se pagarán el mismo día para ambas terminaciones.

En noviembre, los beneficiarios de ANSES recibirán sus haberes con aumento, aunque algunos tendrán cambios en sus fechas habituales de cobro. Radio del Plata

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de noviembre para jubilados, pensionados y titulares de distintas asignaciones. Como ocurre todos los meses, las fechas se organizan de acuerdo con la terminación del DNI, aunque esta vez habrá algunas modificaciones por los feriados.

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Además de conocer cuándo tendrán disponible el dinero, los beneficiarios recibirán una actualización en sus haberes. El incremento alcanzará a millones de personas y se aplicará automáticamente, sin necesidad de realizar ningún trámite.

El aumento de noviembre alcanzará tanto a jubilados y pensionados como a las familias que reciben asignaciones de ANSES. ANSES De cuánto es el aumento de ANSES en noviembre En noviembre, las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales tendrán un aumento del 1,93%, calculado a partir de la inflación de septiembre informada por el INDEC. La actualización responde a la fórmula de movilidad vigente, que establece ajustes mensuales según la evolución de los precios.

Con este incremento, la jubilación mínima pasará a $444.158,46. A esa cifra se sumará el bono extraordinario de $70.000, por lo que quienes perciban el haber más bajo recibirán un total de $514.158,46. Por su parte, la jubilación máxima alcanzará los $2.988.765,82.

El ajuste también modificará otras prestaciones. La Pensión Universal para el Adulto Mayor quedará en $355.326,77, sin contar el refuerzo adicional, mientras que la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo tendrán un valor de $159.611. En ambos casos, se abona mensualmente el 80% del beneficio y el resto queda sujeto al cumplimiento de los requisitos correspondientes.

Para los trabajadores que cobran asignaciones familiares mediante el sistema SUAF, el monto por hijo será de $79.816 dentro del primer rango de ingresos. La visita del papa León XIV a la Argentina motivó varios feriados que obligaron a ANSES a reorganizar los pagos de noviembre. Cuenta de X: @VaticanNews Cuándo cobran los beneficiarios con el DNI terminado en 4 y 5 El calendario de noviembre presenta modificaciones debido a los feriados establecidos por la visita del papa León XIV a la Argentina. Por ese motivo, el inicio de los pagos se trasladó al miércoles 11 y algunas terminaciones de documento compartirán una misma fecha. Para los titulares cuyos DNI terminan en 4 y 5, el cronograma confirmado es el siguiente: Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminado en 4, viernes 13 de noviembre; DNI terminado en 5, lunes 16 de noviembre

Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo: ambas terminaciones cobran el jueves 26 de noviembre

Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 4 y 5, jueves 12 de noviembre

Asignación Universal por Hijo: DNI terminado en 4, martes 17 de noviembre; DNI terminado en 5, miércoles 18 de noviembre

Asignación Familiar por Hijo (SUAF): DNI terminado en 4, martes 17 de noviembre; DNI terminado en 5, miércoles 18 de noviembre

Asignación por Embarazo: DNI terminado en 4, martes 17 de noviembre; DNI terminado en 5, miércoles 18 de noviembre

Asignación por Prenatal: ambas terminaciones cobran el lunes 16 de noviembre

Prestación por Desempleo: DNI terminados en 4 y 5, viernes 27 de noviembre Los beneficiarios pueden verificar su fecha de cobro y consultar el detalle de la liquidación desde Mi ANSES, ingresando con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. El calendario completo también está disponible en la página oficial del organismo.

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