Pensión No Contributiva por Discapacidad: cuánto aumenta y cómo queda con el bono en noviembre

El nuevo aumento y el bono modifican el ingreso de los beneficiarios, aunque los descuentos también influyen en el dinero que reciben cada mes.

Quienes cobran una pensión por discapacidad pueden recibir menos dinero que el total anunciado, debido a los descuentos que se aplican sobre el haber.

La llegada de noviembre trae una nueva actualización para quienes cobran una Pensión No Contributiva por Discapacidad a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES) . Como sucede con otras prestaciones previsionales, la modificación impactará en el ingreso mensual de miles de beneficiarios que esperan conocer cuánto dinero tendrán disponible en sus cuentas.

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Además del aumento, hay una diferencia importante entre el importe total de la prestación y el dinero que finalmente reciben sus titulares, debido a los descuentos que se aplican sobre los haberes.

Las Pensiones No Contributivas por Discapacidad tendrán un aumento del 1,93% en noviembre , de acuerdo con el mecanismo de movilidad mensual que toma como referencia la inflación informada por el INDEC. Con esta actualización, el haber pasará de $305.023,96 a $310.910,92 , lo que representa una mejora de $5.886,96 respecto de octubre.

Las pensiones por discapacidad equivalen al 70% de la jubilación mínima, por lo que también aumentan cuando se actualiza ese haber.

El importe de estas pensiones equivale al 70% de la jubilación mínima, que en noviembre alcanzará los $444.158,46. Por ese motivo, cada vez que se actualizan los haberes previsionales también se modifica el monto de esta prestación.

El ajuste responde a la inflación de septiembre y forma parte del esquema establecido por el Decreto 274/2024 , que reemplazó las actualizaciones trimestrales por aumentos mensuales.

Qué pasa con el bono de $70.000 y cuál es el monto bruto total

El Gobierno confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 mediante el Decreto 1296/2026. Este refuerzo se mantiene sin modificaciones desde marzo de 2024 y se paga junto con la pensión mensual.

Con el adicional incluido, los beneficiarios tendrán la siguiente liquidación en noviembre:

haber mensual: $310.910,92

bono extraordinario: $70.000

total bruto: $380.910,92

En octubre, la suma de ambos conceptos alcanzaba los $375.023,96. Aunque el haber básico aumentará un 1,93%, la mejora sobre el ingreso bruto total será de aproximadamente el 1,57%, debido a que el bono permanece congelado.

El bono de $70.000 sigue sin aumentar, por lo que la mejora de noviembre se aplica únicamente al haber mensual de la pensión. ANSES

Cuáles son los descuentos aplicados

El monto bruto no coincide necesariamente con el dinero depositado en la cuenta bancaria. En el caso de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad, se aplica un descuento del 3% sobre el haber mensual, correspondiente al programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a los titulares.

Esta retención se calcula únicamente sobre el importe de la pensión, sin incluir el bono extraordinario. Por lo tanto, en noviembre el descuento será de $9.327,33.

Después de aplicar esa deducción, el monto neto previsto será de $371.583,59, siempre que no existan otras retenciones particulares.

Para conocer el detalle de su liquidación, los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social y consultar los conceptos correspondientes al pago mensual.