Carrefour compró una cadena de supermercados mendocina y duplicó las aperturas previstas para 2025







Con la integración de 16 sucursales, alcanzó las 500 tiendas Express. La inversión proyectada hasta 2027 suma u$s300 millones.

La multinacional francesa alcanzó las 700 sucursales en el país.

Carrefour Argentina concretó la compra de la cadena mendocina Súper A, que incluye 16 sucursales y 60 empleados que se incorporarán a su plantilla. Las tiendas comenzarán a operar bajo el formato Carrefour Express en las próximas semanas, con lo cual la multinacional francesa alcanzó las 700 sucursales en el país y reforzó su presencia en 22 provincias.

La operación se enmarca en el plan de inversión 2025-2027, que prevé la apertura de 100 nuevas sucursales y la generación de 2.500 empleos, con un desembolso estimado en u$s300 millones. Solo en lo que va del año, la compañía abrió 18 locales Express, entre ellos dos en Salta, que marcaron su desembarco en esa provincia. “Con esta compra duplicamos la cantidad de aperturas previstas en Express para 2025”, afirmó el director ejecutivo de Carrefour Argentina, David Collas, al remarcar la apuesta por consolidar su presencia en cada barrio.

Carrefour - Super A La compañía ya cuenta con 500 tiendas del formato Express.

Expansión en medio de la búsqueda de un socio El avance en el mercado argentino convive con el proceso que el grupo abrió a nivel global para reordenar sus operaciones. En el país, Carrefour busca un socio o comprador, en línea con la estrategia de desinversión que ya incluyó su salida de Italia. La adquisición de Súper A no altera ese plan, pero sí refuerza la posición local de la compañía mientras continúan las negociaciones.

En la lista de interesados figuran competidores del negocio supermercadista como GDN (Changomas), La Anónima y Coto, además de grupos de otros sectores como Newsan, el fondo Inverlat (dueños de Havanna) y el grupo One, de Manuel Antelo. También aparece el fondo estadounidense Klaff Realty LP, dueño en Uruguay de la cadena Tienda Inglesa.

