La estrella de Greys Anatomy que ganó millones de dólares gracias a la comida para perros

Pese a su exitosa carrera en cine y televisión, la actriz encontró un negocio que le permitió alimentar su patrimonio.

Hollywood suele ser la cuna de ganancias importantes con salarios de millones de dólares , aunque no siempre es la única salida para las caras más conocidas. Los negocios paralelos, llevados adelante con el dinero obtenido de la participación en la pantalla chica o el cine, suelen ser otra manera de hacer crecer el patrimonio de las estrellas.

Katherine Heigl marcó a muchos con su recordada participación en la reconocida serie “Grey’s Anatomy” , además de ser figura central o secundaria de otras grandes cintas. Pero donde también hizo valer su talento fue con un emprendimiento que la ubicó en un ambiente distinto, con el mismo éxito que tuvo frente a las cámaras.

Katherine Marie Heigl nació el 24 de noviembre de 1978 en Washington D.C. y creció en New Canaan, Connecticut. Su madre, Nancy, trabajaba como gerente de personal, mientras que su padre, Paul, era contador y ejecutivo financiero. La actriz se crio junto a sus hermanos Jason, Meg y Holt, en una familia marcada por la muerte de Jason en 1986 , después de un accidente automovilístico.

Su ingreso al mundo del espectáculo fue temprano. A los 9 años comenzó a modelar, luego de que una tía enviara fotos suyas a Wilhelmina Models. Primero apareció en anuncios gráficos y catálogos de marcas como Sears y Lord & Taylor, y más tarde sumó comerciales de televisión y pequeños trabajos vinculados al cine.

Ese camino la llevó a debutar en la pantalla grande en 1992 con "Esa noche ", seguida por "El rey de la colina" en 1993. En 1994 coprotagonizó "Mi padre, el héroe" junto a Gérard Depardieu , un papel que le dio una nominación a los premios Young Artist. Un año después apareció en "Alerta máxima 2", una película que recaudó 105 millones de dólares.

Durante la segunda mitad de los años 90 alternó películas para televisión, producciones juveniles y cine de terror. Participó en "Un deseo a las estrellas", "La tempestad" y "La novia de Chucky", antes de conseguir un papel clave en "Roswell". En esa serie de ciencia ficción interpretó a Isabel Evans durante tres temporadas y empezó a ganar presencia entre el público adolescente.

Katherine Heigl NBC La actriz participó de numerosos éxitos de taquilla. NBC

"Grey's Anatomy": la explosión de su carrera

El salto definitivo llegó en 2005, cuando Katherine Heigl fue elegida para interpretar a la doctora Isobel “Izzie” Stevens en "Grey's Anatomy". La serie se convirtió en uno de los grandes fenómenos de la televisión mundial y su personaje quedó entre los más recordados de las primeras temporadas, tanto por sus conflictos personales como por su vínculo con el resto del hospital.

Su trabajo en la ficción médica también tuvo reconocimiento dentro de la industria. En 2007 ganó el premio Emmy a Mejor Actriz de Reparto en una Serie Dramática y compartió otros premios con el elenco. Heigl permaneció en la producción hasta 2010 y llegó a participar en 120 episodios.

Su salida quedó atravesada por varias razones. La actriz había adoptado a su hija Naleigh y explicó que quería priorizar su vida familiar, en un momento en el que también buscaba ordenar su carrera fuera de la serie. Ese contexto se mezcló con tensiones públicas previas, sobre todo después de que decidiera no presentar su trabajo al Emmy en 2008 porque consideraba que el material recibido no justificaba una candidatura.

Mientras mantenía su presencia en "Grey's Anatomy", la actriz empezó a construir una carrera fuerte en el cine comercial. Participó en "Ligeramente embarazada", que recaudó cerca de 220 millones de dólares, y luego protagonizó "27 bodas" y "La cruda verdad", dos comedias románticas que también tuvieron buenos números de taquilla, con 167.2 millones y 205 millones de dólares respectivamente.

Katherine Heigl ABC 1 Heigl dejó la serie después de varias temporadas, aunque nunca quedó claro el verdadero motivo de su salida. ABC

El imperio silencioso de comida para perros: Badlands Ranch

En 2022, Katherine Heigl lanzó Badlands Ranch, una marca de comida para perros inspirada en su vida familiar en Utah y en su vínculo con el rescate animal. El nombre proviene de su propiedad, también llamada Badlands Ranch, donde vive junto a su esposo, el músico Josh Kelley, y desde donde participa en el desarrollo del negocio.

La empresa se enfocó en alimentos para perros de alta gama, secados al aire, además de premios y suplementos. Su producto principal, Superfood Complete, fue pensado como una alternativa más costosa que el alimento tradicional, con ingredientes integrales, vísceras y componentes orientados a la digestión, el pelaje y el bienestar general de las mascotas.

Heigl participó en la construcción de la marca, el desarrollo de productos y las decisiones de marketing, en alianza con Golden Pet Brands. Esa compañía se encarga de la operación, la fabricación, la logística y la distribución, mientras que la actriz aporta su imagen, su historia personal y su trabajo con causas vinculadas al bienestar animal.

El crecimiento fue rápido. La marca comenzó con un modelo directo al consumidor y después llegó a grandes canales de venta como Chewy, Amazon y Petco. A comienzos de 2026, la empresa ya había vendido más de 9 millones de productos desde su creación, con premios cercanos a los 20 dólares y bolsas de alimento que rondan entre 60 y 70 dólares.

Con un cálculo conservador de 30 dólares por unidad vendida, Badlands Ranch habría generado alrededor de 270 millones de dólares en ventas brutas acumuladas en cuatro años. La marca también destina cerca de un millón de dólares anuales a la Fundación Jason Debus Heigl, creada por la actriz y su madre en memoria de su hermano, con foco en rescate animal, esterilización y programas contra la sobrepoblación de mascotas.

Embed - Is Superfood Complete The Best Dog Food? | Katherine Heigl's Badlands Ranch

El patrimonio actual de Katherine Heigl

El patrimonio neto de Katherine Heigl se estima en 50 millones de dólares. Esa cifra combina sus ingresos como actriz, sus trabajos como productora, los salarios que obtuvo en la etapa más fuerte de su carrera y el valor potencial de su participación en Badlands Ranch, una compañía que la ubicó fuera del circuito tradicional de Hollywood.

A sus ganancias por cine y televisión se suman bienes concretos, como propiedades en Los Ángeles y Utah. En 2007 compró una casa en Los Feliz por cerca de 2.6 millones de dólares y luego la vendió por una cifra similar. También adquirió una propiedad en Oakley, Utah, que había estado ofrecida por alrededor de 4 millones antes de la compra, y ese rancho terminó ligado al nombre de su marca de comida para mascotas.