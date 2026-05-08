Laboratorios Richmond triplicó sus ganancias apoyado en los resultados financieros y la producción de vacunas

La farmacéutica nacional presentó el balance del primer trimestre. Las ventas cayeron por la menor demanda de medicamentos desde el sector público. La industria atraviesa un contexto favorable.

Laboratorios Richmond comenzó a comercializar en marzo las primeras vacunas producidas en la planta Vida.

Laboratorios Richmond cerró el primer trimestre de 2026 con una ganancia integral total de $20.493 millones , en un escenario atravesado por una industria farmacéutica local que continúa mostrando mejores indicadores que el resto del entramado industrial argentino.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La compañía informó además un resultado neto de $21.219 millones , casi triplicando los $7.465 millones obtenidos en igual período de 2025, impulsada principalmente por los resultados financieros derivados de la apreciación cambiaria y por el avance operativo de su planta de vacunas y biotecnología VIDA .

En la reseña enviada a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la empresa de capitales nacionales que encabeza el empresario Marcelo Figueras describió el contexto económico que rodea sus operaciones.

“La economía local continuó atravesando un proceso de reordenamiento macroeconómico orientado al equilibrio fiscal y monetario”, dijo. Y sostuvo que a nivel internacional persistieron “tensiones geopolíticas y mayores exigencias regulatorias, con incidencia particular en el abastecimiento de insumos y bienes de capital”.

Dentro de ese contexto, Richmond destacó que durante el trimestre “la economía argentina continuó exhibiendo señales de desaceleración inflacionaria y moderación en determinadas variables”.

Según indicó la compañía, la inflación acumulada entre enero y marzo fue de 9%, mientras que el peso argentino registró una apreciación de 5% frente al dólar estadounidense.

La farmacéutica explicó que esa combinación “constituyó el principal factor exógeno que incidió en los resultados financieros del período”, debido al impacto sobre la valuación de sus pasivos dolarizados, particularmente los vinculados al financiamiento de la planta VIDA.

Un contexto favorable para la industria farmacéutica

El desempeño de Richmond se produjo dentro de una industria farmacéutica que continúa diferenciándose positivamente respecto del resto de la economía argentina.

El último informe de coyuntura elaborado por la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) indicó que la producción industrial de medicamentos registró en diciembre de 2025 un crecimiento interanual de 13,1%, acumulando así doce meses consecutivos de expansión.

El documento remarcó además que el sector farmacéutico “se consolida como el rubro industrial de mejor comportamiento de toda la industria argentina a lo largo del año 2025”, incluso en un escenario de deterioro macroeconómico y caída de la actividad general.

Mientras el Índice de Producción Industrial manufacturero retrocedió 3,9% interanual, la industria farmacéutica mantuvo números positivos.

Cayó la demanda de medicamentos del sector público

En materia comercial, Richmond informó ventas netas por $28.744 millones durante el primer trimestre, una caída interanual de 19,8% frente a los $35.827 millones registrados un año antes.

La compañía atribuyó esa baja principalmente a la “estacionalidad del segmento público, en función del cronograma de entregas programadas para este ejercicio”.

Sin embargo, la empresa indicó que la caída fue “parcialmente compensada durante el trimestre por el sólido desempeño del mercado privado”, donde se observó crecimiento en los volúmenes comercializados y mejoras en el mix de productos.

Ese comportamiento guarda relación con la evolución reciente del mercado farmacéutico argentino. Según CILFA, las ventas farmacéuticas totales crecieron en enero de 2026 un 7,3% interanual en unidades, quebrando parcialmente la estabilidad observada durante el año anterior.

El informe sectorial señaló además que el mercado farmacéutico argentino alcanzó ventas por u$s761 millones en enero, aunque en términos interanuales mostró una caída de 2,7% medida en dólares, reflejando el impacto de la apreciación cambiaria y de la moderación de precios.

Arrancó la venta de vacunas de la planta VIDA

Uno de los principales hitos del trimestre para Richmond fue el comienzo de la actividad comercial de la planta VIDA, el complejo biotecnológico orientado a la producción de vacunas y productos biológicos.

La compañía informó que “hacia los últimos días de marzo de 2026 se concretaron las primeras ventas de vacunas en la Planta VIDA”, correspondientes a operaciones iniciales canalizadas a través del sector privado.

La empresa calificó ese hecho como “un hito relevante en el proceso de puesta en marcha comercial y diversificación de ingresos”.

En términos operativos, Richmond precisó que comenzaron a funcionar las zonas 1 y 2 del complejo, incluyendo Planta Piloto, Control de Calidad, Central de Pesadas, Depósito, Acondicionamiento y áreas de fabricación Fill and Finish. También confirmó las primeras ventas vinculadas a las vacunas IPV y Tdap.

La compañía agregó que continúa avanzando “en los lotes de desarrollo” y estimó que las aprobaciones regulatorias para la comercialización podrían obtenerse “durante los próximos meses”.

La puesta en marcha de VIDA, sin embargo, también generó un impacto relevante sobre la estructura de costos. Richmond reconoció dentro del rubro “Otros Gastos” un total de $2.708 millones asociados a costos fijos de fabricación aún no absorbidos por los niveles actuales de producción.

La empresa señaló que se trata de una situación “esperable en el marco del proceso gradual de escalamiento operativo de la planta”.

Aun así, logró sostener indicadores operativos positivos. El resultado operativo ordinario fue de $151 millones, mientras que el EBITDA ajustado representó el 14% de las ventas. Excluyendo el efecto de inicio de operaciones de VIDA, el EBITDA ajustado habría alcanzado el 20%.

El margen bruto sobre ventas llegó a 55,3%, superior al 53,7% del primer trimestre de 2025. Richmond atribuyó esa mejora a “avances en eficiencia operativa, productividad y gestión de costos”.

La compañía también destacó que los gastos de comercialización y administración evolucionaron por debajo de la inflación. Los gastos comerciales cayeron 2,9% interanual y los administrativos retrocedieron 0,6%, reflejando, según la empresa, “disciplina en la gestión de gastos en un contexto macroeconómico aún desafiante”.

Los resultados financieros salvaron el balance

El principal salto del trimestre se observó en los resultados financieros. Richmond obtuvo ganancias financieras netas por $23.252 millones, frente a apenas $2.755 millones del mismo período del año anterior.

La empresa explicó que esos resultados estuvieron asociados principalmente a la combinación de inflación y apreciación cambiaria. El resultado por posición monetaria neta fue positivo por $5.176 millones, mientras que la diferencia de cambio sobre pasivos aportó otros $2.801 millones positivos. A eso se sumaron $20.613 millones en resultados por tenencia y otros resultados financieros.

El comportamiento financiero estuvo directamente relacionado con la estructura de deuda de Richmond, que al cierre de marzo incluía préstamos corrientes por $58.335 millones y deuda no corriente por $157.547 millones.

La apreciación del peso favoreció a valuación contable de esos pasivos dolarizados, mejorando el resultado financiero del trimestre. Richmond sostuvo en su presentación que logró “expandir su participación de mercado, optimizar su estructura de costos y mejorar significativamente sus márgenes operativos”.

La mejora también se reflejó en el patrimonio neto consolidado, que pasó de $101.824 millones al cierre de 2025 a $122.240 millones al 31 de marzo de 2026.

No obstante, algunos indicadores financieros continuaron mostrando presión. El ratio de deuda neta sobre EBITDA ajustado se elevó a 53,21 veces, frente a 19,24 veces un año antes, mientras que el margen EBITDA ajustado cayó desde 28% hasta 14%.

Tensiones en la cadena de financiamiento

El contexto sectorial también mostró tensiones crecientes en la cadena de financiamiento del sistema de salud. CILFA advirtió que “los principales financiadores del sistema de salud argentino atraviesan crecientes dificultades para disponer oportunamente de los fondos necesarios que les permitan abonar la cobertura de medicamentos”.

Se refiere, en concreto, a obras sociales, prepagas y otros protagonistas activos del mercado de salud, entre ellos el Estado a través del PAMI.

La entidad sostuvo que el deterioro de la cadena de pagos genera “costos financieros elevados y un escenario de elevada incertidumbre respecto de la normalización de los flujos de financiamiento”.

Según el informe, las restricciones presupuestarias del Estado nacional y las provincias “profundizan la presión financiera sobre la cadena de valor farmacéutica, con impactos directos sobre los niveles de inversión y la producción local”.

Las exportaciones de medicamentos siguen en aumento

Pese a ello, el comercio exterior farmacéutico continuó expandiéndose. CILFA informó que las exportaciones argentinas de medicamentos crecieron 17,2% interanual en enero de 2026 y alcanzaron USD 79 millones, mientras que el monto anualizado de exportaciones ya ronda los u$s1.180 millones.

Los laboratorios asociados a la cámara registraron incluso un salto de 32,8% en sus exportaciones, explicando el 77% del incremento total de ventas externas del sector.

En cuanto a los precios, el informe destacó que los medicamentos volvieron a ubicarse por debajo de la inflación. En enero, los precios del sector aumentaron 2,1%, frente a un IPC general de 2,9%.

CILFA subrayó que “en los últimos 25 meses, únicamente en tres oportunidades el rubro medicamentos varió por encima del IPC”, consolidando un comportamiento de precios más moderado que el promedio de la economía.