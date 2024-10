Coco Chanel: de criarse en un orfanato a levantar un imperio de la moda

Coco Chanel es, sin duda, una de las figuras más emblemáticas de la moda del siglo XX. Pero detrás de su legado como diseñadora, se esconde una mujer empresaria visionaria que supo reinventar la industria de la moda y transformar su apellido en un imperio global. Gabrielle Bonheur Chanel, conocida mundialmente como Coco Chanel , no solo rompió con los moldes estéticos de su tiempo, sino que también sentó las bases del negocio moderno de la moda.

Desde joven Coco Chanel tenía un amplio sentido de la estética y se diferenciaba de sus pares por sus looks bien pensados y con una visión andrógina para la época. Con ayuda de un par de relaciones clave con hombres adinerados, Chanel abrió su primera tienda en 1910 en París . En esta boutique, comenzó vendiendo sombreros, un accesorio que pronto llamó la atención de mujeres de la alta sociedad.

Según detallan, Coco Chanel era una mujer tremendamente avanzada a su época. El look de Chanel buscaba conquistar libertades individuales. “Inventé ropa deportiva, no porque las demás mujeres practicaran deportes, sino porque yo los practicaba. Hice moda por y para mí, porque he vivido la vida del siglo como la primera”.

Pero su verdadera consagración llegó en los años 20, con la creación del "vestidito negro" (little black dress), una prenda que cambiaría para siempre el vestuario femenino. La simplicidad de sus diseños, junto con el uso de materiales como la lana y el jersey, que hasta entonces se consideraban menos elegantes, consolidaron su estatus como pionera en la moda.

La empresaria detrás de la visión

A lo largo de su vida, Chanel demostró una habilidad excepcional para tomar decisiones empresariales estratégicas. En 1921, lanzó el icónico perfume Chanel No. 5, un hito no solo en su carrera, sino en la industria del lujo. A diferencia de otros perfumes que llevaban el nombre de la fragancia o el fabricante, Chanel puso su propio nombre en el frasco, conectando aún más su identidad con su marca. Este movimiento fue una clara demostración de su astucia empresarial.

Después de cerrar sus tiendas durante la Segunda Guerra Mundial, Chanel volvió a la industria en 1954, a la edad de 71 años, demostrando una vez más su tenacidad. Su regreso incluyó el relanzamiento de su marca, con piezas como el traje de tweed y el icónico bolso acolchado 2.55, símbolos del lujo accesible y la elegancia atemporal que definieron su carrera.

bolso chanel.jpg

Hoy, Chanel sigue siendo una de las marcas más influyentes y valiosas del mundo, con un valor estimado en decenas de miles de millones de dólares. Aunque Chanel falleció en 1971, su visión y enfoque empresarial continúan inspirando a generaciones de diseñadores y emprendedores. La casa Chanel, ahora liderada por la familia Wertheimer, mantiene intacta la filosofía que Coco introdujo: un equilibrio entre la innovación y la preservación de la herencia de la marca.