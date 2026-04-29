Eduardo Costantini, preocupado por la evasión, la corrupción y el impacto de las elecciones en la economía

El empresario inmobiliario y dueño del Malba habló durante la ExpoEFI. Dijo que Argentina "tiene que empezar de abajo" para remontar las malas prácticas económicas y políticas.

El empresario Eduardo Costantini analizó la realidad argentina durante una de las actividades de ExpoEFI.

El empresario Eduardo Costantini , fundador del grupo Consultatio y del MALBA , expuso una mirada crítica sobre la realidad económica y política de la Argentina, al ser entrevistado en el marco de la ExpoEFI. Dijo que el país arrastra “dificultades históricas muy grandes” que condicionan su desarrollo y lo obligan a “empezar de abajo” .

Entre los desafíos estructurales, Costantini destacó la evasión impositiva, la presión fiscal, el tamaño del Estado y “el elevado nivel de corrupción” .

“Tenemos la mayoría de los ahorros en el exterior , sin apoyar el desarrollo de la economía”, afirmó. A ese fenómeno el empresario le sumó la existencia de un amplio segmento de la economía que opera en la informalidad, lo que reduce la base tributaria y genera distorsiones. “Es muy grande la porción de la economía que no paga impuestos , es decir la informal. Eso es complicado”, resumió.

También puso el foco en la evolución de la carga impositiva y el peso del sector público. Al comparar el contexto actual con el de fines de los años noventa, cuando comenzó el desarrollo de Nordelta, señaló que “desde 1999 hasta hoy los impuestos han crecido” .

A estas dificultades económicas, Costantini agrega factores institucionales. “Sin hablar de lo político y también por supuesto del elevado nivel de corrupción” , indicó, al remarcar que estos problemas no sólo afectan el funcionamiento de la economía sino también “la calidad de vida de la población”.

Apoyo crítico de Costantini a Milei

En el plano político, el empresario se refirió a la figura del presidente Javier Milei. “Aplaudo muchas cosas que hizo Milei, yo lo voté. Tal vez lo votaría de nuevo, aunque no coincido con todas sus medidas o su perfil”, afirmó.

Sin embargo, introdujo una advertencia sobre la fragilidad del sistema político: “Pero si Milei se va, ¿qué viene? Y ese es el problema”, planteó, al señalar la falta de alternativas consolidadas.

Para Costantini, uno de los principales déficits de la Argentina es la ausencia de un esquema político que garantice estabilidad y continuidad. “Tendríamos que tener un sistema político que fomente la gobernabilidad del país, que asegure la consistencia de una gobernabilidad”, sostuvo.

En esa línea, propuso una dinámica institucional en la que la política tenga “menos protagonismo” y el país pueda acostumbrarse a la alternancia entre distintos gobiernos sin sobresaltos. “Que el país aprenda a vivir con sucesión de presidentes diferentes, con alternancia política, que es la base de la democracia”, agrega.

El empresario también vinculó la volatilidad económica con los ciclos electorales. Al analizar el impacto del proceso electoral reciente, lo describe como “sumamente traumático” y lo vincula con la caída del consumo y la desaceleración de la actividad.

“Hay que fijarse en lo que pasó con las elecciones del año pasado. Fueron responsables, en una parte significativa, del bajón del consumo y la desaceleración de la economía”, afirmó.

Según su análisis, el votante argentino tiende a reaccionar frente a los resultados de las políticas económicas. “En general, se vota bien en la Argentina, lo que pasa es que a veces un tipo de política económica resulta mal, entonces el votante elige otra alternativa”, explicó.

Sin embargo, advirtió que este proceso puede derivar en cambios abruptos de rumbo. “Si esa alternativa también resulta mal, entonces se va al otro extremo”, señala, al cuestionar la falta de opciones intermedias o moderadas.

En este contexto, planteó la necesidad de construir un marco de mayor previsibilidad. “Está muy bien la competencia política, pero tiene que darse dentro de un marco de certidumbre”, sostuvo.

La inflación bajará, pronosticó Costantini

Costantini también introdujo una mirada de largo plazo sobre el desempeño del país. “Tenemos un país chico que, como no jugó con las reglas internacionales razonables de comportamiento económico y político, efectivamente hemos perdido muchas décadas”, afirmó.

Según su análisis, este proceso tuvo consecuencias en distintos planos, desde el deterioro educativo hasta el aumento de la marginación. Frente a este escenario, considera que la Argentina deberá atravesar un período prolongado de esfuerzo. “Necesariamente tiene que atravesar un periodo largo de cierto sacrificio y cierta constancia”, señaló.

En cuanto a las perspectivas económicas, el empresario proyectó una desaceleración de la inflación en los próximos meses. “Es difícil hacer futurología, pero creo que la inflación va a tender a bajar, probablemente un punto mensual aproximadamente en lo que resta del año”, indicó.

En paralelo, plantea la necesidad de fortalecer el frente externo, con un rol activo del Banco Central en la acumulación de reservas: “Me gustaría que el Banco Central siguiera comprando dólares y que el buen momento que estamos teniendo en el sector externo pueda prolongarse”.

También subrayó la importancia del acceso al financiamiento internacional. “Que las empresas y las provincias puedan seguir emitiendo deuda, para mejorar la fuente de ingreso de dólares”, propone.

En ese sentido, el objetivo debería ser recuperar el acceso pleno a los mercados internacionales. “Confío en que Argentina pueda regresar al mercado internacional”, afirmó, al destacar la necesidad de reconstruir la confianza de los inversores.

El mercado inmobiliario se achicó

Sobre el final de su exposición, Costantini se refirió al mercado inmobiliario, un sector en el que desarrolla su actividad principal. Allí describió un escenario de tensiones entre costos y precios. “En los últimos dos años el precio no estuvo acompañando el aumento de los costos”, explicó, al señalar que esta brecha afecta la rentabilidad de los desarrollos.

El empresario también observó una segmentación creciente entre el mercado de propiedades nuevas y usadas. “Estamos en cifras récord de escrituras, pero se dan sobre todo en el mercado del usado, no del nuevo”, indicó.

En ese sentido, advirtió que los proyectos más dinámicos son aquellos orientados a segmentos de altos ingresos. “Los proyectos que andan bien son los de un segmento socioeconómico muy elevado”, sostuvo, al reconocer que el mercado inmobiliario actual es “mucho más reducido que antes”.

Como ejemplo, mencionó el desempeño de distintos emprendimientos. “Nordelta anda mejor que Puertos en este momento”, afirmó, al atribuir esta diferencia al perfil de los compradores. Según explicó, quienes acceden a proyectos como Puertos tienen un nivel de ingreso y ahorro inferior al de los compradores de Nordelta, lo que se traduce en una menor demanda.

Finalmente, respecto del crédito hipotecario, al que considera clave para la expansión del sector, dijo: “El crédito hipotecario en serio surge del fondeo del sistema financiero”. En ese sentido, explicó que el desarrollo de este tipo de financiamiento requiere depósitos de largo plazo que permitan sostener préstamos a plazos extensos. “No se puede hacer ese crecimiento en base al capital de los bancos”, concluyó.