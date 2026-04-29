Crece la adopción de IA entre las pymes, pero también el riesgo de que aumenten las desigualdades estructurales

Si bien más del 40% de las pymes ya utiliza alguna herramienta de IA, su implementación todavía es experimental y con poca incidencia en el proceso productivo. De hecho, su nivel de uso está asociado a las capacidades de innovación previas, lo que podría acentuar las disparidades a futuro.

Una dificultad que surgió del relevamiento es la falta de personal calificado.

El 42% de las pymes comenzaron a implementar inteligencia artificial (IA) en 2026, de acuerdo a un reciente relevamiento de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT ). Si bien el informe destacó que su uso probablemente se expanda en el corto plazo , también reconoció que su difusión exhibe un alto nivel de heterogéneidad , producto de desigualdades sectoriales y tecnológicas previas.

Daniel Yankelevich , investigador de Fundar, una de las organizaciones que participó el estudio, observó un proceso de " iniciativas experimentales" de tipo "bottom-up" a la hora de utilizar la IA en el entorno laboral de las pymes . Se trata de un término en inglés que alude a una implementación que comienza en la base de la piramide organizacional y va ascendiendo en la estructura jerarquica.

"Esta forma de adopción limita la ganancia de productividad , que se observa sólo en organizaciones más sofisticadas. Es un fenómeno de curiosidad tecnológica más que de transformación estructural” , agregó.

De manera complementaria, Christian Haedo, Director Técnico-científico de la Fundación Observatorio PyME, organización también participante del reporte, comentó que “si bien la IA es una herramienta fundamental para reducir ineficiencias y aumentar la productividad, hoy, las pymes operan a la defensiva".

Por ese motivo, consideró que "el desafío es brindarles asistencia técnica para traducir esa curiosidad inicial en una mejora genuina de la competitividad” . Desde el propio informe se destacó que " en un contexto económico de alta exigencia , la necesidad de optimizar procesos muchas veces choca con la falta de un entorno que facilite esta transición".

inteligencia artificial trabajo La brecha de habilidades se agranda a medida que las empresas incorporan IA sin un objetivo claro. Imagen creada con IA

Avance de la adopción, pero en fase experimental

En concreto, el relevamiento halló que un 41,6% de las empresas encuestadas declaró utilizar al menos una tecnología de IA y, entre las que todavía no la incorporaron, casi la mitad considera probable hacerlo en los próximos 24 meses.

"Se trata, además, de un proceso muy reciente y acelerado, concentrado sobre todo en 2024 y 2025, en línea con la expansión de herramientas generativas de texto y código de bajo costo de entrada", subrayó la UTDT en sus conclusiones.

De todas maneras, también se subrayó que las empresas “experimentales” representan el 56% de las adoptantes y se caracterizan "por incorporar IA sin haber desarrollado aún capacidades técnicas ni marcos de gobernanza que permitan sostener, coordinar y escalar ese uso".

Apenas un 4% de las firmas cuenta con un presupuesto específico para IA y solamente un 3,3% de las mismas dispone de una política formal. "La gestión del uso de la IA suele ser descentralizada, difusa o directamente poco clara", enfatizaron.

A esto se suma que solo un 4,5% de las empresas incorporaron perfiles especializados en IA, si bien la capacitación en IA por parte de las empresas alcanza al 46,4%. Además, un 57% de las firmas que usan IA no mide formalmente el impacto de la IA sobre su desempeño.

El estudio se basó en un relevamiento a 450 pequeñas y medianas empresas. En términos de distribución regional, el 34,1% de las empresas tiene su establecimiento principal en la provincia de Buenos Aires y el 27,1% en CABA. Le sigue en importancia Santa Fe con el 13,4% y Córdoba con el 8,7%.

Pyme 3.jpg Las pymes adoptan la IA en un contexto sumamente adverso para el sector.

Heterogeneidad y disparidad

Divididas por rubro, 400 de las empresas encuestadas pertenecían a la industria manufacturera, mientras que el 50 eran del sector de software y servicios informáticos. Es en esa distinción en donde se encierra una diferencia clave en términos de adopción.

Las pymes de software y servicios informáticos lidera con claridad, con una tasa de adopción del 85,4% y "un perfil de uso más intensivo en tecnologías de mayor complejidad, como machine learning, análisis de datos y automatización de decisiones".

En contraste, el reporte destacó que "en buena parte de los sectores industriales la adopción es menor y se concentra sobre todo en herramientas generativas aplicadas a funciones de apoyo, como marketing, ventas o administración".

Según los expertos de la UTDT, "la brecha de IA está asociada a una brecha de digitalización: las empresas y sectores que ya contaban con mejores capacidades tecnológicas están hoy en mejores condiciones de incorporar estas herramientas, mientras que los rezagados enfrentan mayores dificultades para hacerlo".

Inteligencia Artificial para el desarrollo humano de América Latina y el Caribe Existe una asimetría entre el nivel de adopción de IA entre las pymes industriales y las tecnológicas.

De esa manera, "conviven empresas que compiten en mercados globales con sectores cuya productividad es varias veces inferior". Por lo tanto, "existe el riesgo de que la adopción de IA no haga más que profundizar brechas que ya existen".

Fernando Vargas, especialista senior de la División de Competitividad, Tecnología e Innovación del BID, afirmó que “no hay adopción de IA exitosa sin una digitalización de base resuelta, como el uso de la nube o sistemas de gestión". Por ese motivo, "el acompañamiento institucional es crucial para reducir el riesgo de innovar en las empresas chicas”.

Por su parte, otra dificultad que surgió del relevamiento es "la falta de experiencia interna y la escasez de personal calificado", que incluso superan a la preocupación por los costos.

Hernán Hocsman, Director de Operaciones de Hansen Technologies, afirmó que “en la práctica, la barrera no son los costos, es el talento. La falta de personal calificado frena el desarrollo, y el verdadero obstáculo es integrar la IA en el núcleo productivo, evaluando sus resultados concretos”.