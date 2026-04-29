A Perfect Circle vuelve a la Argentina: cómo y dónde comprar las entradas + Seguir en









La cita será el 28 de noviembre en el Microestadio Malvinas Argentinas. Allí la banda repasará los mayores éxitos de su trayectoria demostrando su impactante talento.

A Perfect Circle vuelve a 13 años de su última visita.

A Perfect Circle confirmó su retorno a la Ciudad de Buenos Aires y despertó la emoción de todo su público argentino que esperaba esta noticia desde hace mucho tiempo.

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La cita será el 28 de noviembre en el Microestadio Malvinas Argentinas, allí la banda repasará los mayores éxitos de su trayectoria demostrando su impactante talento. El opening de esta gran fecha estará a cargo de Puscifer y su obra multidimensional.

Cómo y dónde comprar las entradas para A Perfect Circle en Argentina La venta general de entradas estará disponible desde el día miércoles 6 de Mayo a las 14 a través de LivePass.

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Formada en 1999 por Billy Howerdel y Maynard James Keenan, A Perfect Circle ha publicado cuatro álbumes a lo largo de su carrera, además de ostentar el récord del álbum de rock debut que alcanzó una posición más alta en las listas en aquel momento, *Mer de Noms* (2000). El álbum, que incluía los siempre populares sencillos «Judith» y «3 Libras», marcó un hito significativo para el rock alternativo y el hard rock. A lo largo de sus más de 25 años de carrera, han publicado tres álbumes más: Thirteenth Step (2003), eMOTIVe (2004) y Eat the Elephant (2018), que debutó en el puesto n.º 3 de la lista Billboard 200 y alcanzó el primer puesto de la lista Billboard Rock Albums.

A Perfect Circle ha sido cabeza de cartel en festivales de todo el mundo, ha agotado las entradas en prestigiosos recintos como el Hollywood Bowl, el Madison Square Garden y el Red Rocks Amphitheatre, y ha actuado en diversos programas de televisión nocturnos, entre ellos «Jimmy Kimmel Live» y «The Tonight Show».

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