De abogado multimillonario a condenado por fraude: la historia de Scott Rothstein, el estafador de miles de millones

Con un esquema ponzi, este abogado logró estafar a sus clientes y robó millones de dólares que al día de hoy no se pudieron recuperar.

Este abogado logró realizar una de las estafas más grandes y aún se trabaja para reponer los millones que roboó.

El mundo de las finanzas y el derecho promete millones , pero también esconde trampas. Algunos ascienden rápido, seducidos por el dinero, sólo para caer en escándalos que lo destruyen todo. Estas historias muestran la fragilidad de la ambición sin límites.

Scott Rothstein , un abogado de Florida, personifica esa caída . Con carisma y audacia, construyó una vida de lujo que deslumbró a todos, pero su imperio se basaba en mentiras. Hoy enfrenta las consecuencias de un fraude colosal.

Hoy en prisión, la justicia aún trabaja para devolver los millones que le estafó a sus clientes.

Scott Rothstein, abogado de Fort Lauderdale , se convirtió en un símbolo de éxito en los 2000. Su firma, Rothstein Rosenfeldt Adler , manejaba casos de alto perfil con 70 abogados. Prometía a inversionistas retornos rápidos en acuerdos legales ficticios, amasando millones que financiaban su ostentoso estilo de vida.

Su riqueza se exhibía en una mansión de 7 millones de dólares, un yate de 80 pies y autos como un Bugatti Veyron. Donaba sumas millonarias, como 500 mil dólares a campañas políticas , y organizaba fiestas extravagantes, proyectando una imagen de éxito que engañaba a todos con su carisma.

El dinero no venía de casos reales, sino de nuevos aportes de inversionistas que pagaban a los anteriores. Entre 2005 y 2009, Rothstein movió millones a través de cuentas bancarias manipuladas, apoyado por una red de contactos que incluía bancos y empresarios.

Cuando los inversionistas exigieron pruebas de los acuerdos legales, las mentiras se desmoronaron. En 2009, su esquema comenzó a colapsar, incapaz de sostener las promesas de ganancias. Su imperio, construido sobre fraudes, marcó el inicio de su caída.

50 años de prisión por el esquema Ponzi más grande de Florida

En 2009, el esquema Ponzi de Scott Rothstein, valorado en 1.2 mil millones de dólares, fue descubierto. Prometía retornos de hasta el 20% en meses, usando documentos falsos de acuerdos legales. Engañó a cientos de víctimas, desde pequeños ahorristas hasta fondos de inversión, devastando patrimonios.

En octubre de 2009, Rothstein huyó a Marruecos con 16 millones, pero regresó días después y se entregó al FBI. En 2010, se declaró culpable de cinco cargos, incluyendo fraude y lavado de dinero, recibiendo una sentencia de 50 años en una prisión federal de Carolina del Norte.

Rothstein cooperó con las autoridades, ayudando a recuperar 100 millones y a condenar a más de 20 personas, incluyendo a su esposa, Kim, por ocultar activos. Sin embargo, en 2017, perdió la posibilidad de reducir su sentencia tras mentir a los fiscales, violando su acuerdo de cooperación.

Su caso, uno de los mayores fraudes de Florida, sigue resonando. En 2025, Rothstein permanece en prisión, y las autoridades continúan buscando activos para compensar a las víctimas, aunque muchos perdieron fortunas irrecuperables. Su historia es una advertencia sobre la codicia desmedida.