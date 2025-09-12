El estreno de HBO Max: la película de Spike Lee con un fuerte mensaje político que no te podés perder







HBO Max suma a su catálogo una de las películas más impactantes de Spike Lee, una historia basada en hechos reales que mezcla suspenso, ironía y una crítica mordaz al racismo estructural en Estados Unidos. Estrenada originalmente en 2018, esta producción no pierde vigencia y vuelve a generar conversación con su reciente llegada a la plataforma.

Se trata de "Infiltrado en el KKKlan", ganadora del Gran Premio del Jurado en Cannes y del Oscar al Mejor Guion Adaptado. Esta película combina humor negro con denuncia social. Con una estética setentosa y un mensaje profundamente actual, es mucho más que una historia policial: es un retrato brutal del odio racial y sus consecuencias.

De qué trata Infiltrado en el KKKlan, el estreno de HBO Max La trama gira en torno a Ron Stallworth, el primer policía afroamericano del departamento de Colorado Springs, quien en plena década del '70, decide infiltrarse en el Ku Klux Klan. A través de llamadas telefónicas y con la ayuda de un compañero blanco que se presenta en persona, Ron logra engañar a los líderes del grupo y se convierte en miembro activo de la organización.

Lo que comienza como una operación encubierta termina siendo una investigación con implicancias profundas, tanto a nivel policial como social. La historia real en la que se basa la película sirve como excusa para exponer las raíces del odio racial en EE. UU., conectando directamente con problemáticas contemporáneas, discursos de odio y violencia institucional.

Elenco de Infiltrado en el KKKlan John David Washington (Ron Stallworth)

Adam Driver (Flip Zimmerman)

Topher Grace (David Duke)

Laura Harrier (Patrice Dumas)

Jasper Pääkkönen (Felix Kendrickson)

Ryan Eggold (Walter Breachway)