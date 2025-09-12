Cristina Kirchner analizó la estrategia parlamentaria de cara al tratamiento del veto a la ley de financiamiento universitario

Los participantes coincidieron en la necesidad de conseguir más bancas en el Congreso en las elecciones del 26 de octubre para frenar las políticas de ajuste impulsadas por el Ejecutivo nacional.

La expresidenta dialogó con los postulantes de Fuerza Patria sobre la movilización universitaria federal y la defensa de la educación pública en el Congreso.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner mantuvo un encuentro con candidatos porteños de Fuerza Patria , en el que se abordó el veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario.

Durante la reunión, dialogaron sobre la estrategia legislativa a seguir para rechazar el veto en el Congreso y se analizaron las acciones de la movilización universitaria federal que se está organizando en distintas provincias. Los participantes coincidieron en la necesidad de conseguir más bancas en el Congreso en las elecciones del 26 de octubre para frenar las políticas de ajuste impulsadas por el Ejecutivo nacional.

Entre los asistentes estuvieron los candidatos a senadores nacionales de Fuerza Patria por la Ciudad de Buenos Aires Mariano Recalde y Ana Arias y los candidatos a diputados nacionales Itai Hagman y Lucía Cámpora, ambos con trayectoria en la militancia universitaria, roles destacados dentro de la FUBA y egresados de la Universidad de Buenos Aires.

"Estuvimos con Cristina en San José 1111 para analizar el veto de Milei a la ley de financiamiento universitario. Hace años que doy clases en la UBA y en otras universidades públicas y conozco las realidades presupuestarias que atraviesan. Por eso mi compromiso con la educación pública, al igual que el que tienen los candidatos de Fuerza Patria, es irrenunciable. El 26 de octubre necesitamos más bancas para frenar el ajuste y los atropellos de Milei ", escribió Recalde en X.

Por su parte, Arias también realizó una publicación en sus redes sociales: "@CFKArgentina nos convocó a San José 1111 para debatir sobre el impacto del veto de Milei a la ley de financiamiento universitario".

En tanto, Hagman expresó: "Nos reunimos con @CFKArgentina y candidatos de Fuerza Patria en la Ciudad de Buenos Aires para analizar el impacto del veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario y conversamos sobre la estrategia legislativa para rechazarlo en el Congreso. Desde que comencé en la militancia estudiantil y universitaria hasta el Congreso, siempre defendimos la educación pública y lo seguiremos haciendo. Es un compromiso de los que integramos Fuerza Patria. El 26 de octubre queremos sumar bancas en el Congreso para frenar el ajuste".

Bajo este marco, los candidatos de Fuerza Patria manifestaron su compromiso de defender la Universidad y la educación pública desde sus futuras bancas en el Congreso, reforzando la estrategia legislativa frente al veto presidencial.

Confirmaron la Marcha Federal Universitaria frente al Congreso y anticipan un final peleado para rechazar el veto

El Frente Sindical Universitario confirmaron este viernes que el próximo miércoles a las 17 realizarán una marcha federal frente al Congreso nacional para rechazar el veto del presidente Javier Milei a la ley de Financiamiento Universitario. Anticipan un final abierto para alcanzar los dos tercios en Diputados que permita dar el primer paso para ratificar la iniciativa, según afirmaron fuentes gremiales a Ámbito.

"El poroteo que nosotros tenemos, minuto a minuto, está dando que puede ser para los dos lados (a favor o en contra del veto). Está todo recontrajusto. En principio, tendríamos 166 votos. Hoy por hoy es un número que no nos serviría", anticipó a este medio Pablo Perazzi, secretario general de FEDUBA, sindicato de docentes de la UBA, y dirigente de la CONADU.

El conflicto por el presupuesto universitario se aceleró vertiginosamente esta semana. Tal como había anticipado, el presidente Javier Milei vetó por segunda vez una ley de Financiamiento Universitario que busca recomponer en parte los problemas en el funcionamiento de las universidades y los salarios de docentes y no docentes.

Como respuesta, en Diputados se oficializó una sesión para tratareste veto y el de la Emergencia Pediátrica y, en paralelo, estudiantes, docentes, nodocentes y autoridades de las altas casas de estudios convocaron a una marcha federal bajo la consigna "Frenemos a Milei. No al veto".

La negociación de la comunidad universitaria con los bloques dentro del Congreso está abierta y hay diferentes escenarios, no todos favorables. Según explicó Perazzi, una posibilidad es que solo se llegue a los votos para rechazar el veto a ley de Emergencia Pediátrica, "porque los niños no pueden esperar, en cambio la universidad, sí", evaluó.

El otro escenario posible, cree Perazzi, es que se ratifique una parte de la ley de financiamiento universitario, el que cubre los gastos de funcionamiento y no la actualización salarial, que, según afirman los sindicatos, perdieron un 40% su poder adquisitivo.

En todo caso, Perazzi afirma que "la pelea nuestra ya dejó de ser salarial. Vamos a a a un escenario de conflictividad como el Gobierno, todo nada".