Invirtió durante 40 años, se volvió millonario y compró la isla de Jurassic Park: ¿Quién es Walter Kortschak?

El empresario reconocido por ser un visionario en el área de la tecnología, por ser dueño de tierras en Hawái y protagonista de grandes apuestas económicas.

El millonario inversor se compró una isla que hizo historia.

Walter Kortschak es alguien que construyó un perfil único dentro del mundo de los negocios. Con su gran habilidad para proyectar, su experiencia en inversiones tecnológicas lo llevaron a ocupar un lugar central en firmas de capital de riesgo y a ganarse una fortuna extraordinaria.

Pero además de su trayectoria financiera, gracias a su fortuna, Kortschak pudo cumplir uno de sus sueños más grandes, adquirir un extenso terreno en la isla de Kauai en Hawái, que fue el escenario de la icónica película Jurassic Park.

La trayectoria de Walter Kortschak Walter nació en Canadá pero fue criado en Ginebra, el cuenta con una formación en ingeniería de software y negocios, así que tiene una base técnica sólida y una perspectiva estratégica para intervenir en empresas emergentes. Desde los años 80 se orientó al capital de riesgo y colaboró con compañías que luego se convirtieron en referentes mundiales.

Su paso por firmas como Crosspoint Venture Partners y Summit Partners fue la clave para impulsar nuevas compañías. En Summit Partners fue uno de los primeros en apostar por McAfee, una inversión que se convirtió en un éxito histórico para la firma. Pero, en el 2010 decidió crear su propia cartera de proyectos que tuvieran mucho potencial, así que dejó su puesto operativo, pero siguió como asesor.

Patrimonio de Walter Kortschak Se estima que Walter Kortschak acumula alrededor de 1.600 millones de dólares. Gran parte de esta suma proviene de inversiones realizadas cuando empresas como Palantir, Lyft, Robinhood y Twitter recién comenzaban a crecer. Además, su interés en la inteligencia artificial y el aprendizaje automático lo llevó a posicionarse temprano en sectores que hoy dominan el panorama tecnológico mundial. Kortschak también destinó recursos al mercado inmobiliario. Entre varias propiedades ubicadas en Aspen y Londres, sobresale la adquisición de unas 1.200 hectáreas en la isla hawaiana de Kauai, conocida por haber sido el escenario de Jurassic Park.

