Cómo hizo Carlos III para aumentar su fortuna personal y ser más rico de lo que fue Isabel II, su madre

Desde que inició su monarquía, la fortuna del Rey Carlos III no para de crecer. Tan solo durante 2024 logró recaudar más de 35 millones de euros , que se suman a un patrimonio que logró sobrepasar por millones de euros al recaudado por su madre, la Reina Isabel II , durante sus 70 años de reinado.

La revista The Sunday Times cuenta con una lista de las más ricas del Reino Unido. Actualmente, Carlos III ocupa el puesto n°238 y su capital coincide con la cantidad acumulada por el ex primer ministro Rishi Sunat y esposa, Akshata Murty .

La Reina Isabel II falleció el 8 de septiembre de 2022. Hasta ese entonces, alcanzó a recaudar una fortuna de 468 millones de euros , según The Sunday Times, que fueron invertidos en tierras , propiedades , joyas , y utilizaba parte de su dinero para el mantenimiento de los palacios . Este monto era conocido como Sovereign Grant .

Antes de asumir como Rey de Inglaterra, Carlos II era duque de Cornualles y ya contaba con distintas fincas, inmuebles y negocios. Sin embargo, cuando fue coronado como monarca, todos estos bienes pasaron a manos de su hijo, el príncipe William, pero en su lugar heredó de parte de su madre las residencias Balmoral y Sandringham. Es gracias a su cartera de inversiones que hoy el Rey acumula millones de euros.

Por otro lado, también se deben sumar propiedades como Birkhall, la mansión de su luna de miel, y una vivienda cerca de Ray Mill House, el hogar principal de la reina consorte, Camilla. Asimismo, cuenta con dos propiedades rurales desde 2006. Hoy en día, según The Sunday Times, el Rey Carlos cuenta con un patrimonio neto de 640 millones de euros, lo que equivale a 751.040.000 dólares.