Qué romances de Susana Giménez estarán en su serie

Luego de que la diva confirmara su biopic, el público empezó a especular sobre quiénes aparecerán en la narración.

La diva confirmó que participará en el guión de una serie de su vida.

Tras conocerse que la diva de los teléfonos Susana Giménez tendrá su serie biográfica, el público se entusiasmó con conocer más de su vida. En esa línea, hay ciertos personajes que estarán presentes en la narrativa para sumar al paso de "la Su" por la televisión, y fuera de ella.

El relato contará con siete amores durante dos temporadas. Entre ellos estaría presente el padre de su hija, y primer marido, Mario Sarrabayrouse , con quien se casó en 1962, cuando ella tenía 17 años.

Otra historia confirmada es la que tuvo con el boxeador Carlos Monzón, iniciada en 1974 durante el rodaje de “La Mary". Si bien estuvieron juntos durante cuatro años, el vínculo se tornó violento, al punto en que la misma mediática reveló que fue “lo mejor y lo peor” de su vida.

También se considerará su romance con el cantante Cacho Castaña que tuvo lugar en 1975. El mismo se inició durante una temporada en Mar del Plata y se extendió por siete meses, lo que terminó con una profunda amistad.

Asimismo, trascendió que la misma diva habría pedido un actor destacado para ponerse en la piel de Ricardo Darín con quien estuvo en pareja en 1978. La relación terminó en buenos términos porque Darín quería formar una familia y Susana no deseaba tener más hijos, pero tras la ruptura mantuvieron una amistad muy cercana que perdura hasta hoy.

Si bien restan definir algunos amoríos, se conoció que Sandro, Héctor Cavallero y Julio Iglesias no aparecerían en la historia.

Susana Giménez confirmó que tendrá su serie biográfica: los detalles del proyecto

Hace unas semanas fue Moria Casán, ahora es Susana Giménez quién confirmó que será la protagonista de una serie que repasará su vida y su carrera, sumándose así a la lista de ídolos y personalidades populares como Diego Maradona, Sandro, Cris Miró y Fito Páez, quienes ya tienen sus biografías televisivas que muestran tanto sus comienzos como los momentos de gloria y los desafíos de la consagración.

La noticia se dio en la avant premiere de LOL, el programa de humor que la conductora presenta en Prime Video, durante un diálogo con el periodista Javi Ponzo. “Me convencieron. Al principio decía que no, pero fue hace tanto. En ese momento yo dije ‘no quiero contar todo, no me gusta’. Pero ahora que todo el mundo cuenta todo, viste...”, confesó la diva, dejando entrever que el momento para compartir su historia finalmente llegó.