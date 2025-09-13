Qué significa padecer insomnio los domingos, según la psicología

Este fenómeno se repite en millones de personas en el mundo. Pero se puede revertir mediante una serie de hábitos.

Dormir bien es sinónimo de salud y lo recomendable es hacerlo entre siete y ocho horas por día. Si bien existen personas que pueden rendir durmiendo menos tiempo, también están la que encuentran una batalla en conciliar el sueño. La psicología le encontró una explicación.

El caso de padecer insomnio los domingos es una de las situaciones más comunes de lo que parece . Son millones las personas que pasan la noche previa al lunes dando vueltas en la cama, con pensamientos que no la dejan relajarse.

Ante semejante fenómeno, la psicología se interesó en entender cómo funciona ya que suele afectar a la salud emocional y el rendimiento semanal.

Este tipo de insomnio tiene nombre y, se denomina “síndrome del domingo por la noche”. Este no se trata de una enfermedad, sino de un patrón de ansiedad anticipatoria que aparece al pensar en la semana que está por comenzar.

Según los psicólogos, uno de los factores principales es la preocupación por las obligaciones laborales o académicas . En ese caso, la mente se adelanta generando una activación que impide relajarse y conciliar el sueño.

El cambio de rutina también influye, ya que, por ejemplo, los fines de semana las personas suelen acostarse y levantarse más tarde, alterando el reloj biológico. Esto provoca que el domingo a la noche el cuerpo no tenga sueño en el horario habitual.

Insomnio Si el insomnio se vuelve frecuente, es recomendable consultar con un profesional.

El estrés, otro de los principales motivos de insomnio

El insomnio dominical puede estar asociado a estrés crónico o insatisfacción con la rutina semanal. Cuando el trabajo o las responsabilidades generan rechazo, el cuerpo reacciona con síntomas de ansiedad, como la dificultad para dormir.

Otra causa posible es el uso excesivo de pantallas antes de dormir. La luz azul de los dispositivos bloquea la producción de melatonina, la hormona que induce el sueño, y agrava el problema.

Recomendaciones para lograr el descanso el domingo

Entre las recomendaciones que ofrece la psicología para relajar la mente, se pueden enumerar tres que reducen los pensamientos repetitivos. A saber:

Respiración profunda.

Meditación.

Escribir.

Además, los especialistas sugieren mantener una higiene del sueño constante, acostándose y levantándose en horarios similares incluso los fines de semana para regular el ciclo circadiano.

Cinco consejos para dormir mejor los domingos

Mantener horarios regulares

Acostarse y levantarse casi a la misma hora todos los días, incluidos fines de semana.

Preparar el entorno

Mantener la habitación oscura, fresca y sin ruidos para facilitar la relajación.

Reducir pantallas antes de dormir

Evitar celular, computadora y televisión, al menos, una hora antes de acostarse.

Hacer una rutina relajante

Leer, tomar un té de hierbas o escuchar música tranquila antes de dormir.

Planificar el lunes con anticipación

Dejar lista la ropa, la comida o la agenda para reducir la ansiedad por el día siguiente.

Si el insomnio se vuelve frecuente, es recomendable consultar con un profesional ya que puede ser un signo de ansiedad generalizada o depresión, que requieren atención psicológica o médica.