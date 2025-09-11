Tras más de un año sin verse, el Príncipe Harry se reúne con el rey Carlos III







Se encontraron en Clarence House por primera vez en más de 12 meses, en un gesto que apunta a una posible reconciliación tras años de tensiones familiares.

El príncipe Harry se reunió con su padre, el rey Carlos III, en Clarence House tras más de un año sin verse.

El príncipe Harry de Gran Bretaña se reunió este miércoles con su padre, el rey Carlos III, para tomar el té en la residencia del monarca en Londres. Padre e hijo se encontraron tras más de un año, después de una relación marcada por la distancia y los conflictos públicos tras la salida de Harry y Meghan de sus deberes reales en 2020.

El Palacio de Buckingham confirmó que compartieron tiempo juntos en Clarence House, residencia del rey en la capital. El príncipe fue visto llegando a la mansión y saliendo menos de una hora después, rumbo a un evento de los Juegos Invictus, que apoyan a veteranos y miembros del servicio heridos o enfermos.

carlos harry Harry y Meghan dejaron atrás sus deberes reales en 2020.

El viaje de Harry coincidió con el tercer aniversario de la muerte de su abuela, la reina Isabel II, y abarcó cuatro días de actividades benéficas, generando especulaciones sobre un acercamiento familiar. Una reunión previa en julio entre representantes de ambos también había dado señales de que la relación podría estar mejorando.

Tensiones acumuladas y gestos de reconciliación La separación entre Harry y la familia real se profundizó durante los últimos cinco años, con entrevistas reveladoras y publicaciones, incluida su serie en Netflix y sus memorias “Spare”. Harry y Meghan expresaron públicamente críticas hacia la familia real, mientras que las tensiones se intensificaron por la pérdida de protección policial tras su salida de la realeza activa.

El príncipe se encontró por última vez con Carlos en febrero de 2024, tras el diagnóstico de cáncer del rey, y expresó su deseo de reconciliación: “No tiene sentido seguir peleando más. La vida es preciosa. No sé cuánto tiempo más tiene mi padre”. principe-harry-libro-sparejpg El príncipe publicó sus memorias tituladas "Spare" en enero de 2023. Cambios tras la resolución de conflictos legales El reciente fin del caso judicial que enfrentaba a Harry con la dirección de la casa real abrió la posibilidad de encuentros cordiales. A pesar de mantener críticas sobre decisiones tomadas en 2020 que pusieron en riesgo su seguridad, el príncipe mostró disposición al acercamiento: “Lo que me cuesta perdonar, y probablemente siempre me costará perdonar, es la decisión que se tomó en 2020 que afecta cada uno de mis días y que conscientemente nos pone a mí y a mi familia en peligro”. principe harry.jpg Príncipe Harry. El encuentro de este miércoles refleja un cambio de tono, evidenciado también en gestos diplomáticos previos, como la cumbre informal de julio entre equipos de comunicación de el royal británico y Carlos. Próximos pasos del príncipe Tras la reunión, Harry se dirigió rápidamente al evento de los Juegos Invictus. Ante la consulta de un periodista sobre la salud de su padre, declaró: “Sí, está muy bien, gracias”, mostrando cercanía y respeto hacia el monarca y dando un mensaje de reconciliación que podría marcar un nuevo capítulo en la relación padre-hijo.