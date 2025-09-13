El magnate chino que logró una fortuna de millones y despareció cuando cayó su imperio: quién es Ye Jianming

A mediados de los 90 tenía un simple trabajo en un bosque y 20 años después estaba al mando de un imperio de 44 mil millones.

Ye Jianming fue uno de los empresarios más poderosos y enigmáticos de China. Fundador del conglomerado CEFC China Energy, logró construir un imperio de miles de millones en el sector energético, llegando a codearse con políticos, líderes internacionales y gigantes del negocio del petróleo.

Sin embargo, su éxito tuvo un final abrupto . Desde 2018, Ye se encuentra desaparecido y su figura está rodeada de misterio. Acusado por corrupción y vínculos con el Partido Comunista chino, su caso sigue siendo uno de los escándalos financieros más grandes del país en los últimos años.

La historia del magnate chino que llegó a los 44 mil millones de dólares y desapareció mientras su empresa colapsa.

Nacido en Fujian en 1977, Ye Jianming comenzó su carrera en el sector comercial a una edad temprana. En 2002, fundó CEFC China Energy, una empresa que inicialmente operaba en negocios secundarios pero, en menos de dos décadas, se transformó en un actor clave del mercado energético global.

A través de adquisiciones estratégicas y una fuerte expansión internacional, CEFC logró contratos en África, Europa del Este y Medio Oriente. El punto más alto llegó cuando la empresa fue considerada una de las compañías privadas más grandes de China, con ingresos anuales que superaban los 40.000 millones de dólares.

Ye no solo era un magnate empresarial, también se movía con soltura en el ámbito político. Tenía relaciones con altos funcionarios chinos y llegó a ocupar un rol de asesor económico en organismos internacionales. En 2017, incluso se rumoreaba que planeaba comprar acciones en gigantes petroleros europeos, algo que hubiera elevado su poder aún más.

Nadie lo volvió a ver: una investigación por corrupción y un paradero desconocido

El imperio de Ye comenzó a desmoronarse el 18 de noviembre de 2017. Ese día, agentes del FBI arrestaron a Patrick Ho Chi-ping, el hombre que Ye había contratado para dirigir su ONG. Ho fue acusado de lavado de dinero y de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Esa fue la primera ficha de dominó que hizo caer el imperio, en la investigación que siguió desde 2018.

A comienzos de ese año todo cambió. Ye Jianming fue acusado por las autoridades chinas en el marco de una investigación por corrupción, lavado de dinero y sobornos a nivel internacional. Su empresa colapsó rápidamente, y los activos de CEFC fueron absorbidos o liquidados por el Estado.

Desde entonces, su paradero es un misterio. Nunca hubo un juicio público ni se conocieron detalles oficiales de su situación legal. Algunos informes indican que sigue bajo custodia en China, pero el hermetismo del gobierno alimenta todo tipo de especulaciones. Lo cierto es que, tras haber construido un imperio millonario, Ye Jianming desapareció del mapa sin dejar rastro.