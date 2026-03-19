Créditos hipotecarios UVA: ICBC recorta fuerte las tasas y las baja al 6,9% + Seguir en









El banco lanzó una oferta más agresiva para vivienda, con condiciones que permiten cubrir gran parte del valor del inmueble y plazos largos, en medio de una mayor competencia en el sistema financiero.

La propuesta también incorpora proyectos inmobiliarios desde pozo previamente aprobados, una herramienta que busca dinamizar la construcción y ampliar la oferta de propiedades financiables. Pexels

En un contexto de creciente oferta del crédito hipotecario y mayor competencia entre bancos, ICBC anunció una baja significativa en las tasas de sus préstamos UVA, con el objetivo de ganar mercado y facilitar el acceso a la vivienda.

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La entidad lanzó una nueva propuesta con una tasa preferencial del 6,9% para quienes acrediten sus haberes en el banco, mientras que para el resto de los clientes la tasa será del 9,9%. Se trata de una de las ofertas más agresivas del sistema financiero, en momentos en que las entidades buscan reposicionarse en este segmento tras años de virtual parálisis.

El esquema apunta a profundizar el vínculo con clientes que operan de manera integral con el banco, en línea con la estrategia del sistema de capturar depósitos y generar negocios de largo plazo.

ICBC financia hasta el 80% del valor de la propiedad En cuanto a las condiciones, los créditos permiten financiar hasta el 80% del valor de la propiedad, con plazos de hasta 240 meses (20 años) y están destinados principalmente a la adquisición de vivienda única. Además, contemplan destinos como refacción y ampliación, ampliando el abanico de opciones.

Otro punto clave es la posibilidad de sumar ingresos familiares —cónyuge, conviviente o familiares directos—, lo que mejora la capacidad de calificación en un escenario donde los ingresos aún muestran cierta fragilidad.

La propuesta también incorpora proyectos inmobiliarios desde pozo previamente aprobados, una herramienta que busca dinamizar la construcción y ampliar la oferta de propiedades financiables. Con este movimiento, ICBC se mete de lleno en la carrera por el crédito hipotecario, un negocio que vuelve a escena pero que aún enfrenta un desafío central: lograr que la baja de tasas se traduzca en demanda sostenida en un contexto macro todavía en transición.