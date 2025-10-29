Crystalgold, el "white spirit" que combina iinnovación y tradición







Presentado junto al piloto de Fórmula1, Charles Leclerc, Crystalgold es un destilado cristalino y ultra suave que ofrece versatilidad, artesanía y sabor de una de las grandes marcas del mundo.

En un contexto donde los "white spirits" ganan terreno en la Argentina, la marca de whisky escocés de lujo Chivas Regal anunció el lanzamiento global de su innovadora creación, Chivas Regal Crystalgold. Llega en un momento clave para la categoría: según datos de IWSR 2024, el vodka —principal exponente del segmento “white spirits”— se consolida como la segunda bebida alcohólica más consumida en el país, después del fernet, con un consumo per cápita de 0,6 litros y una proyección de crecimiento de +2,7% en los próximos diez años.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Elaborado a partir de una mezcla a medida y refinado mediante un proceso de filtrado, Chivas Regal Crystalgold exhibe excelencia técnica, ofreciendo una suavidad y transparencia extraordinaria, mientras preserva la profundidad de carácter y el arte que distinguen el estilo icónico de la marca Chivas Regal.

Combinando la versatilidad y facilidad de mezcla de un destilado transparente con la riqueza de sabor y la maestría de un espirituoso añejado en roble, Chivas Regal Crystalgold se presenta como una alternativa exclusiva frente a los destilados tradicionales, perfecto para esos momentos de atardecer que piden algo más fresco y sofisticado al paladar.

chivas crystalgold 2 “Con un 75% de los consumidores buscando destilados pensados para ocasiones de la tarde a la noche, Chivas Regal Crystalgold responde a una creciente demanda de destilados más versátiles, al mismo tiempo que llena un espacio único dentro de nuestro portafolio de marca”, señaló Nick Blacknell, Marketing Director, Chivas Regal.

“Chivas Regal sigue innovando, esta vez con un producto que permite tanto a los consumidores actuales como a nuevas generaciones experimentar un nuevo tipo de destilado. Es un avance desde el proceso de filtrado al sabor, pero más que eso, es una declaración de quiénes somos: audaces, estratégicos y siempre un paso adelante.” expresa Adriel Labbe, Director de Marketing Cono Sur.

Chivas Regal Crystalgold está disponible en Argentina, a partir de octubre en las principales tiendas de bebidas especializadas y bares seleccionados del país.

Temas whisky