Acumuló millones de dólares comiendo panchos: la insólita historia de Joey Chestnut

Este hombre dejó su trabajo, eligió el camino de los concursos de comida y ganó una fortuna por comer panchos.

Quizás en Argentina o en gran parte de Sudamérica esto no sea algo que reúna fanáticos, pero hay quienes siguen fervientemente las competencias de comida . Los torneos suelen tener un formato clásico: comer la mayor cantidad en el menor tiempo posible, permitiendo ganar premios que pueden llegar a los millones de dólares .

Joey Chestnut fue un poco más allá de un hobby y decidió convertirlo en su carrera profesional. Abandonó su trabajo y se dedicó a romper récords que se transformaron en una gran fortuna gracias a su insólito talento.

Joey Chestnut nació en California en 1983 y empezó a competir en 2005 mientras estudiaba ingeniería civil en la universidad. Su situación económica cambió en 2007, cuando ganó u$s10.000 en efectivo al vencer al japonés Takeru Kobayashi en el concurso de comer panchos organizado por la cadena norteamericana de restaurantes Nathan's Famous en Nueva York.

Este triunfo le dio visibilidad y comenzó a recibir premios en efectivo de manera regular dentro de la Major League Eating, que es la federación estadounidense encargada de organizar y regular estas ligas de comida. Con los años, dejó su empleo en la construcción en 2011 porque las ganancias de los torneos superaban su sueldo como ingeniero.

La base de su riqueza se consolidó mediante acuerdos de patrocinio con marcas como el medicamento Pepto-Bismol, la cadena de restaurantes Hooters y los pasteles Hostess. Estas compañías financiaron su carrera a cambio de publicidad directa en los eventos masivos, transformando sus triunfos deportivos en un salario anual constante.

No solo panchos: los otros récords alimenticios de Chestnut

El historial de Chestnut incluye más marcas oficiales además del concurso de panchos de Nueva York. En 2013, el competidor fijó un registro de 141 huevos duros comidos en ocho minutos durante un torneo en el estado de Indiana.

Los datos de la liga muestran que también comió 70 salchichas alemanas bratwurst en diez minutos y 78 bolas de matzo, que es una comida judía, en ocho minutos. A esto se le suman marcas de 5,8 kilos de espárragos fritos en diez minutos y 6,2 kilos de costillas de cerdo en doce minutos.

En el certamen de panchos, su número más alto llegó en 2021 cuando se comió 76 unidades en diez minutos en la sucursal de la empresa Nathan's en la zona de Coney Island. Todas estas cifras están registradas y validadas en las planillas de estadísticas de la federación de comedores competitivos.

El patrimonio de Joey Chestnut

La fortuna total de Joey Chestnut está calculada en u$s3.5 millones según distintos medios especializados. Sus ingresos anuales estables rondan los u$s500.000 entre premios de la liga y los auspicios de marcas corporativas.

En junio de 2024, cerró un contrato con Impossible Foods, que es una empresa estadounidense encargada de fabricar sustitutos de carne hechos completamente a base de plantas y vegetales, por u$s1.2 millones a pagar en un plazo de cuatro años. Por este acuerdo comercial, el competidor quedó afuera del certamen de Nathan's al representar a una marca que compite de forma directa vendiendo salchichas vegetarianas.

En cuanto a sus movimientos en bienes raíces, Chestnut compró una casa en la ciudad de San José por u$s618.000 en el año 2014. Ocho años después, en 2022, vendió esa misma propiedad por un valor final de u$s1.3 millones, sumando esa ganancia a sus cuentas bancarias.