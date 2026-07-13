Adiós a la caja de herramientas pesada: el mini invento ultra resistente que entra en tu bolsillo + Agregar ámbito en









Con un formato compacto y pocos gramos de peso, este novedoso desarrollo promete cambiar la forma en la que resolves tus arreglos diarios.

Ya no tenés que preocuparte por cargar cajas pesadas llenas de herramientas. Freepik

Llevar varias llaves, destornilladores y accesorios para arreglar algo suele ser bastante molesto. Es por ese motivo que cada vez aparecen más inventos que buscan reunir distintas funciones en un único formato compacto para facilitar el día a día de los usuarios.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Entre las propuestas más recientes se destaca una multiherramienta creada para el uso diario, con materiales de alta resistencia y un mecanismo pensado para trabajar incluso en los espacios más chicos. Su diseño compacto apunta tanto a quienes llevan a cabo los arreglos en casas como a ciclistas o aficionados al bricolaje.

La multiherramienta compacta que no sabías que necesitabas. Gentileza - TiNexus De qué trata la multiherramienta de bolsillo ultraligera La firma TiNexus presentó una nueva multiherramienta que reúne 20 funciones dentro de un cuerpo compacto fabricado en titanio de grado 5. El dispositivo tiene un tamaño similar al de un paquete de chicles, perfecto para guardarlo fácilmente en un bolsillo sin ocupar demasiado espacio.

Una de las principales características que lo vuelven único es su peso, ya que la versión de titanio pesa apenas 32,1 gramos, mucho menos que la de una llave de carraca tradicional, que suele superar los 60 gramos. Para conseguir esa reducción, los diseñadores eliminaron parte del material del centro del mecanismo sin afectar su resistencia estructural.

Además del tamaño compacto, el producto incorpora una llave de carraca completamente funcional, un sistema magnético para guardar puntas de destornillador y un extensor oculto que amplía las posibilidades de trabajo cuando se necesita un mayor alcance o fuerza.

Su formato plano también mejora la comodidad durante el uso, ya que ofrece un agarre firme sin aumentar el volumen del conjunto, lo que lo vuelve práctico para pequeñas reparaciones domésticas, mantenimiento de bicicletas, armado de muebles y otros trabajos cotidianos. Esta herramienta es perfecta para trabajar en espacios compactos. Gentileza - TiNexus Las características claves de este invento El diseño incorpora varios elementos orientados a mejorar la experiencia de uso y aprovechar al máximo el espacio disponible. Entre sus principales especificaciones aparecen: Fabricación en titanio de grado 5

Peso de 32,1 gramos en la versión premium

en la versión premium Total de 20 funciones integradas en un único dispositivo

integradas en un único dispositivo Mecanismo de trinquete de 72 dientes

Arco de giro de solo 5 grados

Funcionamiento en espacios con apenas 10 milímetros de holgura

de holgura Selector de dirección para cambiar rápidamente el sentido del giro

Placas magnéticas plegables de doble cara con capacidad para guardar hasta 10 puntas estándar

Extensor magnético integrado que desplaza el punto de fuerza 45 milímetros

Dos posiciones de trabajo: modo L , con un ángulo de 90 grados , y modo I , alineado para acceder a lugares profundos

, con un ángulo de , y modo , alineado para acceder a lugares profundos Compatibilidad con puntas estándar de 1/4 de pulgada, uno de los formatos más habituales del mercado La empresa también lanzó una campaña de financiación colectiva a través de Kickstarter para impulsar la producción del dispositivo, donde ofrece dos versiones con precios diferentes. El modelo fabricado en aluminio puede reservarse por u$s119, mientras que su precio estimado para la venta al público será de u$s189. Por su parte, la variante de titanio tiene un valor de preventa de u$s199 y alcanzaría un precio final de u$s329 cuando llegue a las tiendas.

Temas Millones