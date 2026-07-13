De cuánto es la fortuna de Lamine Yamal, la joya de España que sueña con el Mundial

Con apenas 18 años, el delantero ya se convirtió en una de las grandes estrellas del fútbol y multiplicó sus ingresos dentro y fuera de la cancha.

El presente del joven delantero no deja de sorprender y lo mantiene como uno de los protagonistas del fútbol mundial.

A los 18 años, Lamine Yamal dejó de ser una promesa para transformarse en una realidad del fútbol internacional. Sus actuaciones con el FC Barcelona y la selección de España lo ubicaron entre los jugadores más cotizados del planeta y, al mismo tiempo, dispararon su valor comercial, lo que le permitió reunir una fortuna millonaria .

Mientras busca llevar a España a conquistar la Copa del Mundo, el extremo también atraviesa un gran momento desde el punto de vista económico. Su nuevo contrato con el conjunto catalán y los acuerdos firmados con marcas internacionales impulsaron un crecimiento patrimonial pocas veces visto en un futbolista de su edad.

Lamine Yamal nació el 13 de julio de 2007 en Esplugues de Llobregat, España. Hijo de un padre marroquí y una madre oriunda de Guinea Ecuatorial, pasó su infancia entre Granollers y el barrio de Rocafonda, en Mataró, donde comenzó a mostrar condiciones poco comunes para el fútbol desde muy chico.

Con apenas 18 años, el futbolista español ya ocupa un lugar entre las grandes figuras de su generación.

Con apenas seis años fue detectado por los captadores del FC Barcelona e ingresó a La Masía, histórica cantera del club. Desde entonces avanzó por todas las categorías juveniles hasta debutar con el primer equipo en 2023, cuando todavía era adolescente.

Su crecimiento fue vertiginoso. En pocos meses rompió varios récords de precocidad en LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España. Más tarde se consolidó como una pieza clave del Barcelona y también de la selección española, con la que conquistó la Eurocopa 2024 y pasó a ocupar un lugar central en el proyecto deportivo del país.

Su crecimiento dentro y fuera de la cancha lo convirtió en uno de los nombres más seguidos del fútbol europeo. Instagram Lamine Yamal

Su estilo de juego, basado en el desequilibrio, la velocidad y la creatividad, hizo que muchos lo compararan con otras grandes figuras surgidas de la cantera azulgrana. Aunque todavía está construyendo su carrera, ya es considerado uno de los futbolistas más determinantes de su generación.

Sus millonarios contratos

El salto deportivo vino acompañado por un fuerte crecimiento económico. En 2025, el Barcelona decidió asegurar la continuidad de su principal figura y le ofreció una renovación hasta 2031, con un contrato muy superior al que tenía cuando debutó.

El acuerdo contempla un salario cercano a los u$s33 millones anuales, cifra que puede incrementarse mediante premios por rendimiento, títulos y objetivos individuales. Además, el club mantuvo una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros, una señal del valor estratégico que le otorga a su futbolista.

Hasta ese momento, Yamal cobraba un sueldo muy inferior, acorde a un contrato juvenil. El nuevo vínculo lo colocó entre los jugadores mejor remunerados de La Liga pese a su corta edad. Ese crecimiento económico también refleja el enorme peso que adquirió dentro del proyecto deportivo del Barcelona, donde dejó de ser una apuesta a futuro para convertirse en uno de los referentes del plantel.

Cada paso de su carrera genera expectativa y confirma que atraviesa un momento muy especial a nivel internacional. Instagram Lamine Yamal

El patrimonio de Lamine Yamal

La fortuna de Lamine Yamal se estima actualmente en alrededor de u$s15 millones, una cifra que contempla sus ingresos deportivos, premios y contratos comerciales.

Más allá del salario que percibe en el Barcelona, una parte importante de sus ingresos proviene de las marcas que apostaron por su imagen. En 2024 firmó un contrato a largo plazo con Adidas, que lo incorporó como una de sus principales figuras y lo convirtió en el primer futbolista, además de Lionel Messi, en promocionar una de las líneas exclusivas del argentino. Ese acuerdo tendría un valor cercano a u$s34 millones por diez años.

A ese convenio se suman otros acuerdos comerciales con OPPO, donde actúa como embajador global de la marca, y con Konami, empresa que lo incorporó como imagen del videojuego eFootball. Estos contratos fortalecen su perfil fuera de las canchas y consolidan una marca personal que continúa creciendo.