Cyber Monday: 8 cambios que pueden influir en la compra viajes

El próximo Cybermonday, no ofrecerá la misma flexibilidad que se ofrecían en ediciones anteriores. En pasados Hot Sale, Cyber Monday o Travel Sale hubo garantías de cambiar un boleto/ticket/ pasaje sin penalidad. Si bien no va a desaparecer esta condición por completo, se reducirán las opciones de cambio. Es importante asesorarse bien para no comprar algo bajo una falsa expectativa. Una compra responsable, orientada por un asesor en viajes suele prevenir pérdidas económicas.